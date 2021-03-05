Главный спонсор Зеленского попал под американские санкции

Игорь Коломойский во время пресс-конференции. Фото ИТАР-ТАСС/ Константин Сазончик/ фото из архива

Соединенные Штаты ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Коломойский обвиняется в «значительной коррупции», поскольку использовал свое влияние и полномочия для извлечения личной выгоды, а в данный момент пытается подорвать «демократические процессы и институты на Украине, что несет серьезную угрозу будущему этой страны».

При этом американцы считают, что в коррупционных действиях Коломойский участвовал лишь в период с 2014 по 2015 годы, когда находился на посту губернатора Днепропетровской области и не упоминают его связи с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Именно Коломойский считался главным архитектором и основным выгодополучателем победы Зеленского: кампанию вел юрист олигарха, кандидата в президенты охраняли его телохранители, а наиболее активную рекламную кампанию в поддержку Зеленского вел принадлежащий Коломойскому телеканал 1+1.

После победы Зеленского Коломойский рассчитывал на возврат ему национализированного государством «Приват-банка», но, судя по всему, не договорился со своим ставленником – практически сразу после победы новый президент Украины всячески дистанцировался от олигарха.

В свое время 5,5 миллиарда долларов из принадлежавшего Коломойскому «Приват-банка» были выведены за границу. Дабы избежать банкротств тысяч украинских бизнесов и потери сбережений сотен тысяч граждан в 2016 году власти Украины национализировали этот банк, закрыв дыру в его балансе из бюджетных средств. Спустя год Коломойский предъявил официальному Киеву обвинения в недобросовестной национализации и потребовал доплатить ему еще 2 млрд долларов.

Выведенные из «Приват-банка» средства оказались в том числе и в США, где в мае прошлого года олигарх стал фигурантом нескольких уголовных дел и находится под следствием по делу об отмывании денег.

Теперь Коломойскому и членам его семьи еще и запрещен въезд в Америку.

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