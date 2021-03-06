«Я сделал две химиотерапии. После второй было очень плохо»: экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов борется с онкологией

Сергей Сафронов в феврале начал лечение. Фото: СОЦСЕТИ

38-летний Сергей Сафронов ведет здоровый образ жизни, поэтому перед плановым обследованием не сомневался – проблем не будет. Телезрители знают Сафронова по эфирам «Битвы экстрасенсов», где он был соведущим. Работы Сергей лишился в прошлом году после недоказанных обвинений в подсказках одному непрошедшему в эфир участнику. Сафронова обвинили в «попытках обмануть коллектив проекта». Однако Сергей без работы не остался – трое братьев Сафроновых успешные иллюзионисты. Теперь же тот скандал с «Битвой экстрасенсов» для Сергея Сафронова перестал иметь большое значение. В его жизни теперь другая цель – победить болезнь, о которой он недавно узнал.

Сергею Сафронову в январе поставили диагноз лимфома Ходжкина - злокачественное заболевание лимфоидной ткани, поражение лимфатических узлов. У иллюзиониста в заключении обозначено, что у него заболевание обнаружено в 1-2 стадии. О своем лечении и болезни Сергей Сафронов впервые расскажет в субботу 6 марта в программе «Секрет на миллион» на НТВ. В больницу на плановое обследование в январе Сергей отправился с братьями. В ходе обследования обнаружили новообразование.

«Классическая лимфома Ходжкина. Страшно все это. Странные ощущения: и психологически, и морально, и физически чувствую конечно изменения», - Сергей рассказал о болезни и самочувствии. После химиотерапии он стал быстро уставать, однако не теряет бодрость духа – ест много овощей, прочел, что особенно полезны помидоры. Сафронова поддерживают братья, мама, жена.

Сергей откровенничает в программе: «Когда сделали УЗИ щитовидки, то врачи обнаружили воспаление лимфатических узлов. Говорят – это не похоже на лимфатический узел, непонятно что это, давай сделаем КТ. КТ и обнаружило некую штуку. Я ничего не чувствовал, но когда мне сказали какие могут быть симптомы, то прокручивая год назад может больше – понимаю, что эти симптомы были. Я чувствовал некий ком в горле – делал скидку на то, что может быть холодной воду попил. Относительно недавно мы были на дне рождении Оли Бузовой – я на сцене задыхался, конечно, виду не показал, но чувствовал, что задыхаюсь. Я люблю пешком подниматься по лестнице – появлялась одышка. Потливость - ладошки потели. Все, что мне казалось нормальным, оказалось….»

Лечится Сергей Сафронов в столичной Боткинской больнице. Доктор его обнадежил: «Врач сказал, что «поезд стоит на станции и мы можем в него спокойно войти» – начать лечение. Нам не нужно «бежать за поездом». Все обнаружилось своевременно…»

Сафронов уже начал лечение: «Я сделал две химиотерапии. Делаю раз в две недели. У этих капельниц накопительный эффект. Первые дни после первой максимально отвлекался с семьей. После второй меня срубило – было очень плохо. Это сравнимо с тем, когда ты без остановки пьешь, бухаешь, уходишь в штопор, а потом отходняк. Как ужасное похмелье, когда тебя тошнит, кружится голова, встаешь посреди ночи от головокружения и чуть ли не падаешь. Ты хочешь дойти до туалета и тебя качает. Ситуация достаточно неприятная. Это состояние погружало меня в депрессию – казалось, что все очень плохо. Ужасные мысли лезли в голову, снились кошмары…»

Сейчас Сергей Сафронов настроен решительно на выздоровление и окружен поддержкой и заботой близких. Кроме того, иллюзионист доверяет врачам.

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