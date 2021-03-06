Татьяна Васильева: «Что делал муж, пока я была с Плучеком? Стоял под окнами»

Татьяна Васильева откровенно рассказала о романах

Прекрасную Татьяну Васильеву знает и любит по ролям в картинах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Моя морячка» и другим. В последнее время актриса не так часто снимается (сериал «Ольга» с небольшой ролью вышел в 2018 году), еще реже дает интервью. Тем удивительнее было увидеть часовые откровения Васильевой ютуб-блогу «Эмпатия Манучи». Приводим избранные фрагменты беседы.

ПРО АЛКОГОЛЬ

«Отказ от алкоголя? Нет, от этого не могу. Иногда даже думаю, что слегка завышаю дозу. Но это от усталости. Когда я прихожу после спектакля, который прошел плохо. Когда хотелось, чтобы он быстрее закончился. Этот спектакль все равно закончится. И я приду домой [одна]. И что, мне повеситься? Пью в основном мискаль — производное от текилы, только еще круче. И намного дороже. Половина лимонного сока на половину мискаля, сто граммов. И для того, чтобы заснуть. И чтобы пережить этот неуспех. Практически ежедневно. Можно иногда пойти на 150 граммов».

ПРО ПОСТЕЛЬ РАДИ РОЛЕЙ

«Роман с Плучеком? Конечно. Все 13 лет работы в театре Сатиры. В том числе во время брака с Георгием Мартиросяном. Этому нельзя было противиться. Глупо. Если ты работаешь у режиссера, который дает в каждом спектакле играть главную роль, как можно этого человека не отблагодарить? Так, как ему было бы приятно. Это нормально. Знал ли муж? Стоял под окнами театра. И когда выключался свет [в кабинете Плучека], бежал домой ждать меня. Мог бы повести себя иначе. И весь театр это знал. Во время брака мы это никогда не обсуждали. Мне нравился Плучек, мы прекрасно проводили время. Чем дальше, тем с большим благоговением вспоминаю его. Я ему так обязана!»

ПРО ЧЕСТЬ И МОРАЛЬ

«Была у меня и девичья честь. Когда все было стеснительно, боязно и даже первый поцелуй. Все было в свое время. А потом пришло время состояться. Я не пробивная. Не из тех, кто ходит по кабинетам и просит. Если бы это был не Плучек, не знаю, каким бы путем я пошла. Кому бы я еще так понравилась? И я никому не перешла дорогу, кроме самой себя. Одного таланта всегда недостаточно. Время побежало так быстро — так много надо успеть. Чего тут ломаться? Если завтра ты приходишь в театр, а там главная роль в назначении на доске — твоя. Так просто не бывает. За талант уже давно ничего не получишь»

ПРО МУЖЕЙ

«Анатолия Васильева я носила на руках, была инициатором замужества, а он любил очень Катю Градову. Да, ее любили все. И когда Катя заходила к нам в общежитие, у них был роман. Он спрашивал: «Хочешь погулять?» Я отвечала: «Да». А он говорил: «Иди погуляй». И после этого в нашу комнату приходила Катя Градова. Такая вот у меня любовь. Я люблю для человека, а не для себя.

А потом был Мартиросян, который поднимал руку. Этого испытания не выдержала. Полюбила его. И мне надо было выживать. Не думала о том, что это недопустимо. Надо было поднимать детей и так далее. Когда я разоблачила его связь с Ириной Розановой, он швырнул в меня огромную пепельницу, которая разбилась об стену и все осколки застряли у меня в руке. Они до сих пор находятся там»

ПРО ВНУКОВ

«Когда внуки Ваня с Гришей приехали на каникулы, они пошли гулять с Филиппом (сыном актрисы от первого брака с Анатолием Васильевым). И увидели афишу с дедушкой. Подошли — и начали гладить фотографию его рукой. И спрашивают Филиппа: «Пап, а он наш дедушка?». «Да», — отвечает Филипп. «А наш дедушка — он великий», — спрашивают они. Филипп говорит: «Да». И тут великий выходит из театра, видит их всех и бегом. Я не знаю, чего он боится. Детей мы подняли, уже от него ничего не надо. Хотя бы по телефону поговори! Что я ему потом написала? «Козел (дальше неприличное слово), долго ли ты будешь бегать от своих внуков? С собой не унесешь. Таня Ицыкович»