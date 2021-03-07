"Спартак" дома сыграет против "Краснодара". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" идет на серии из поражений в начале 2021 года - уступили "Динамо" в Кубке России, проиграли "Рубину" в чемпионате России. И теперь - игра с сильным ФК "Краснодар" на своем поле. В октябре команда Тедеско обыграла соперников со счетом 3:1 в столице Кубани.

Если смотреть на историю встреч двух клубов, то в чемпионатах России преимущество на стороне "Спартака" - 12 побед против 5 у кубанцев при 2 ничьих. Перед матчем пресс-служба московского Спартака уточнила - на игру нельзя приносить свою еду, нужно носить защитные маски, перчатки. А кроме того, установлено условие - на игру Спартак - Краснодар 7 марта 2021 можно купить не больше 4 билетов на одного человека.

Форвард "Спартака" Понсе - один из лучших бомбардиров РПЛ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прогнозы букмекеров на игру сулят Спартаку победу над Краснодаром в упорной борьбе. Так что можно предположить, что прогнозировать результат матча Спартак - Краснодар 7 марта 2021 года можно таким: будет победа хозяев с разницей в один гол. Трансляцию игры в России можно будет посмотреть с 19:00 по московскому времени на телеканале Матч ТВ 7 марта 2021 года.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.