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Спорт

Петр Ян потерял чемпионский пояс UFC: его дисквалифицировали после запрещенного удара коленом

Русский боец проводил поединок со Стерлингом хорошо, но после одного удара все поменялось
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Россиянин Петр Ян провел бой против Стерлинга.

Россиянин Петр Ян провел бой против Стерлинга.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянин Петр Ян провел бой против Алджамейна Стерлинга рано утром 7 марта по московскому времени. Для Яна это была первая в карьере защита чемпионского пояса, который он взял летом 2020 года. По регламенту этому поединку отводилось пять раундов противостояния. Но завершился он досрочно и не так, как все этого ожидали. Что же случилось в бою Петр Ян - Алджемейн Стерлинг? Немало вещей!

Петр Ян, который к четвертому раунду, по сути, вел дело к победе, допустил ошибку. Он провел запрещенный удар коленом по Алджемейну Стерлингу. Американец упал на канвас и не смог дальше проводить поединок. Россиянина Петра Яна дисквалифицировали, пояс судьи отдали Стерлингу.

Если посмотреть внимательно повтор этой части схватки, то получилось недопонимание между бойцом и его представителями в углу.

- Колено? - спросил Ян, стоя в октагоне над сидящим перед ним Стерлингом.

Но бить коленом было нельзя, потому что в тот момент одно колено американца было на канвасе, то есть на трех точках опоры. Если бы в момент удара было чуть приподнято, но нет. Петр Ян нарушил правила, моментальная дисквалификация россиянина и все, бой остановили. И чемпионский пояс отдали американцу.

Американец после того, как завершилась схватка, то он пришел на официальное интервью и сказал, не скрывая эмоций и рыдая в прямом эфире:

- Все, ради чего я работал, завершилось вот так? Я считаю, что бой был близким. Я не так хотел выиграть. Я пытался продолжить бой даже в таком состоянии. Я был в плохой форме. Понимаю, что у нас была неприязнь, соперничество. Извините, что бой завершился вот так.

Примечательная деталь. Когда объявляли начало схватки, то судья, представляя Петра Яна, заявил: "16 побед". Но у россиянина было только 15 успешных поединков. Осталось столько же теперь и сейчас. Стерлинг теперь официально объявлен чемпионом UFC в легчайшем весе. Петр Ян лишился своего пояса, который взял летом 2020 года.