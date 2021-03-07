Политолог - о "польском сценарии" войны за Калининград: сколько Прибалтику не усиливай - любые действия НАТО обречены на провал

Политолог Александр Асафов Фото: Андрей АБРАМОВ

Польский генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий сухопутными войсками Польши, написал статью для издания Defence 24, в которой предложил один из вероятных сценариев военных действий с участием натовских войск в Калининградской области, граничащей с Польшей и Литвой.

Автор и не искал инициатора войны, оперируя лишь военно-тактическими характеристиками сторон потенциального конфликта. Хотя, судя по тому, что полем боя для Скшипчака стала российская территория, агрессором, стало быть, станут войска стран, входящих в НАТО.

Ранее в беседе с kp.ru польскому генералу ответил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Теперь же причины появления на свет этой статьи в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал российский политолог Александр Асафов.

- Стоит отдельно сказать об этом генерале, поскольку в его статье кроме привычного уже на Западе духа антироссийского милитаризма, есть нечто новое. Ведь это отставник, а, значит, он может позволить себе делать и озвучивать реальные выводы. И новое в его статье как раз именно это.

Скшипчак пишет, что сколько Прибалтику не усиливай натовскими войсками, сколько батальонов туда не шли, сколько не поставляй туда вооружений – все это бесполезно, и любые военные действия НАТО на контуре Прибалтики обречены на провал, поскольку мощь российских войск такова, что она обеспечивает полное преимущество на земле, на воде и в воздухе. И этот бесконечный процесс по переоснащению, усилению стран Прибалтики является бессмысленным.

Зачем была нужна его статья? На протяжении уже многих десятилетий различные аналитические центры выпускают и выпускают материалы о том, как Россия угрожает странам Прибалтики, как она возьмет за сутки прибалтийские столицы при помощи сил Калининградского военного округа и при помощи других военных подразделений армии России, передислоцированных из других округов. Это муссируется и на уровне экспертов, и с высоких политических трибун.

Американские сателлиты – страны Прибалтики и Польша - должны в своей крайней лояльности подкреплять миф о российской угрозе. Именно для этого выпускаются все эти отчеты, все эти статьи, заявления, проводятся все эти учения. Дабы доказывать, что страны Прибалтики и Польша находятся под максимальной угрозой со стороны России, которая через Калининград будет порабощать эти государства чуть ли не коммунизмом.

Такая модель позволяет им просить все больше и больше помощи, компенсаций, средств на модернизацию вооруженных сил и инфраструктуры для быстрого транзита войск. Все это – живые деньги. А Прибалтика в большей степени, Польша в меньшей нуждаются в американских субсидиях.

Так что разговоры о российской угрозе, о страшной крепости в Балтийске, мощных группировках военных судов и т.д. будут бесконечными.

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