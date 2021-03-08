Федун — о трансферном бюджете, новом тренере «Спартака» и фотошопе с Мозесом: «Какая реакция была? Посмеялся»

Леонид Федун Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент московского «Спартака» после победы своего клуба над «Краснодаром» 6:1 рассказал о ряде важных событий, которые ожидают команду в ближайшее время. В частности речь пошла о выборе нового главного тренера для красно-белых. Напомним, что действующий главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил об уходе из клуба сразу после завершения текущего сезона.

— Даже если и есть прикидки, я вам ничего не скажу пока не подпишу контракт, вы прекрасно понимаете. Пока задача закончить сезон, который нам даст шансы поиграть в Лиге чемпионов. Такая задача есть. Кто будет готовить команду дальше? Давайте оставим эту интригу, — заявил Федун.

Ещё одной темой для обсуждения стало предстоящее трансферное окно. «Спартак» борется за выход в Лигу чемпионов, но падение Лиги в рейтинге УЕФА и предстоящие реформы клубного европейского футбола могут помешать «Спартаку» пробиться в главный клубный турнир старого света.

Леонид Федун отметил, что даже в случае неудачного исхода для красно-белых, их трансферная и финансовая политика не изменится.

— У нас есть утверждённый трансферный план, мы по нему идём, пока никуда не выходим. Старая новая команда вернулась, она оценила все достоинства и недостатки, которые были раньше. А сейчас они пришли с новым энтузиазмом. За рамки трансферного плана мы выходить не будем. Прописана ли у нас сумма, на которую мы должны продать игроков? Конечно нет, — рассказал журналистам президент «Спартака».

Самая больная тема вокруг «Спартака» — судейство. Федуну припомнили последний эпизод с разбирательством игры рукой Виктора Мозеса. Тогда в качестве аргумента РФС использовал картинку, изменённую в фотошопе. Леонид Арнольдович рассказал, как отреагировал на этот инцидент.

— Если бы нам сегодня снова удалили игрока и поставили пенальти, который требует фотошопа, это все равно, что в меньшинстве играть. Сегодня мы играли в полном составе. Футбол состоит из нюансов

Какая реакция была на фотошоп? Посмеялся. Как и вы все, думаю. Я, как член исполкома, не должен никак комментировать судейство. Но фотошоп — уже не судейство, а творчество, вот я про него и сказал.

Ещё одна обсуждаемая тема вокруг красно-белых — роль в клубе жены Федуна Заремы Салиховой. Ей приписывают некоторые трансферы клуба, а кто-то называет её теневой владелицей «Спартака». Президент красно-белых рассказал о главной роли, которая принадлежит Зареме.

— Она моя жена. Ребят, давайте я начну про ваших жён спрашивать. У многих из вас четверо детей? Вот представьте, как четверых воспитывать. Всё остальное легенды, которые кто-то распространяет.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Что произошло после матча Спартак - Краснодар

"КП" рассказывает о самых интересных моментах поединка 21 тура чемпионата России по футболу (подробности)

Джордан Ларссон - о счете 6:1 с «Краснодаром»: «Можно сказать, что нам далось это достаточно просто»

Нападающий «Спартака» забил два мяча и нашёл себе идеального партнёра (подробности)