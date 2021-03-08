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Спорт

Александр Большунов: «Сегодня могло быть только два победителя - Клебо или я»

Что пишут норвежские газеты о скандале на финише марафона
Сергей КИРИЛЛОВСергей КИРИЛЛОВ
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Александр Большунов посли финиша гонки на 50 км на чемпионате мира.

Александр Большунов посли финиша гонки на 50 км на чемпионате мира.

Фото: REUTERS

Страсти, вспыхнувшие после 50 километровой гонки на чемпионате мира по лыжам в Оберсдорфе, не остывают. Норвежские СМИ защищают своих спортсменов и ругают Большунова, который «слишком много возомнил о себе». И припоминают ему все его прегрешения. Как он столкнулся на этапе Кубка мира с Холуном, как на финише въехал в финна Мяки, как обижался на своего партнера Глеба Ретивых в командном спринте ЧМ, где они были только третьими.

«Большунов-победитель постепенно привыкает получать то, что хочет. Самые большие проблемы возникли после того, как он стал лучшим в мире бегуном на длинные дистанции, и они случаются исключительно тогда, когда на него оказывается давление. С этим он справляется плохо. Большунов предстает незрелым как личность и незаконченным чисто тактически как спортсмен, и именно это является причиной того, что он постоянно попадает в неприятности», - пишет обозреватель VG.

При этом российский лыжник мало обращает внимания на критику и стоит на своем.

- Сегодня было только два достойных победителя. Эту медаль могут носить только двое – Йоханнес и я, а не Эмиль Иверсен. Был протест против того, что Иверсен получил «золото», - сказал Большунов норвежским СМИ через переводчика, а потом отказался на награждении надевать серебряную медаль.

Сам Иверсен, который получил золото после разборок двух лучших лыжников планеты и дисквалификации Клебо, сказал:

- Я долго работал, чтобы попасть на такую гребаную церемонию награждения, и когда мне это впервые удается, то почти ничего из этого не получается. Это немного печально, но в конце концов что-то получилось, и я повеселел и отпраздновал. Это потому, что я думаю, что сегодня заслужил медаль. Я был силен и, наконец, добился успеха в чемпионате, - объяснил свое поведение Иверсен.

Словом, у каждого своя правда. Но ясно одно, что Большунова даже норвежцы признали как лучшего дистанционного гонщика мира, и теперь он находится под микроскопом.

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