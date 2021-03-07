Что случилось после ЧМ по лыжам, где норвежец довел до слез Александра Большунова

Александр Большунов остался с серебром на чемпионате мира-2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финиш мужского марафона на 50 километров на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе завершился скандалом. Все ждали, что Большунов будет рубиться с норвежцами за золотую медаль, Но в итоге - норвежец Клебо в борьбе с Александром обходит россиянина на финише.

Финиш гонки - у Большунова сломали палку, Клебо финишировал первым. Фото: REUTERS

Большунов после этого резко сбавляет скорость, пропуская вперед даже еще и Эмиля Иверсена. Александр сохраняет за собой медаль, но после финиша на повторах все увидели - Большунов сломал палку после того, как Йоханнес Клебо ударил его по руке. Александр после этого неловко поставил палку на землю и ломает ее, финишируя "на одном крыле" в драматичной гонке.

После финиша гонки Большунов рыдал после неудачи. Фото: REUTERS

Но что же началось потом! Большунов - рыдает, Клебо подошел к нему и попытался ободрить. Однако же сборная России решила подать протест на такой итог гонки. Церемонию награждения после этого пришлось ждать полтора часа.

- Подали протест. Клебо потерял баланс, своим локтем ударил Большунова. Они подтверждают, что было дело. Но наказывать ли - будут теперь решать, проест официально подан. Александр шел первым, выбрал лыжню. Клебо некуда было деваться, и он потерял равновесие. И он своим локтем ударил по палке Большунова, его шатнуло влево. Эти действия привели к тому, что Большунову не смог выиграть, - говорит в прямом эфире "Матч ТВ" тренер сборной России Егор Сорин.

На Йоханнеса Клебо уже успели надеть майку победителя ЧМ-2021, пока Большунов горевал. Фото: REUTERS

На лыжном стадионе в немецком Оберстдорфе все закрутилось-завертелось. В судейской комнате продолжалось заседание жюри, которое пыталось понять - лишать ли Йоханнеса Клебо золотой медали чемпионата мира. Александр Большунов, появившись в микст-зоне после гонки, видно, что был на эмоциях:

- Я думаю, что все видели на экране. Я сейчас пошел домой - пускай что хотят, то и делают. Если против нас идут, и дисквалифицировать могут кого угодно. Что говорил Клебо - не знаю. Там все было нечестно. Я не собираюсь сегодня на награждение с ним, - сказал Большунов в эфире "Матч ТВ".

И где-то рядом в интервью норвежским СМИ Йоханнес Клебо признавался - молится на то, чтобы за ним осталось звание чемпиона мира. Но вскоре Клебо позвали в судейскую комнату. Потом - еще раз. И после того, как Йоханнес "дал показания", ему огласили вердикт - его дисквалифицируют. То есть 50 километров он бежал зря. Раздосадованный Клебо молча покинул стадион - чемпионом мира объявили Эмиля Иверсена, который проехал с третьего места мимо Большунова со сломанной палкой.

Клебо на финише потерял равновесие, Большунов - сломал палку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Ничего не могу сказать, так как в любом случае историю не вернешь, и эту медаль (золотую) мне никто не принесет, - сказал Большунов в интервью "Матч ТВ".

Но на этом еще ничего не закончилось. Норвежцы подали протест на дисквалификацию Йоханнеса Клебо! И еще полчаса обсуждений в судейской комнате продлили ожидание церемонии награждения. Но - протест не был принят!

- Подали протест, подождали, вызывали Клебо. Задавали вопросы ему, как понял. Потом опять ушел, позвали. И он потом просто ушел домой. Две команды не могут находиться в одной комнате жюри. Сначала были, а потом пришли норвежцы. Но потом норвежцы подали протест. И в итоге его не приняли. Для Большунова нет разницы серебро или бронза, он борется всегда за первое место, - сказал тренер сборной России Егор Сорин в прямом эфире "Матч ТВ" подробности того, что происходило во время подач протестов.

Большунов ждал решения судей в компании своей невесты - лыжницы Анны Жеребятьевой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рейс-директор Международной федерации лыжных гонок в интервью норвежскому NRK пояснил, почему решено было лишить Клебо золотой медали:

- Считаем, что Йоханнес пытался протиснуться в ту дорожку (на которой уже был Большунов). Правила запрещают физические контакты и контакты с амуницией. А в этом случае Йоханнес задел Большунова.

И вот всех оставшихся лыжников из получившегося топ-3 позвали на церемонию награждения. Клебо в этой тройке не было. Иверсен - чемпион, Большунов - серебряный призер. И россиянин решился на особый жест во время награждения. Он не принял награду - взял в руки, но одевать на шею не стал.

Большунов во время церемонии награждения не проявлял эмоций. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Сегодня победить должен быть Йоханес или я, но никак не Иверсен. Это своеобразный спортсмен. Меня ничего не удовлетворило, для меня решение жюри это бессмысленно все, - сказал Большунов с каменным лицом в эфире "Матч ТВ" и серебряной медалью в руках.

Александр Большунов не решился одеть на шею серебро ЧМ-2021 по лыжам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, что 24-летний лыжник Александр Большунов на чемпионате мира 2021 в немецком Оберстдорфе победил в скиатлоне на 30 км, был вторым в марафоне и мужской эстафете, и третьим в командном спринте.