В число разносчиков коронавируса попали кролики, коты, коровы, леопарды и дельфины

Круг животных, через которых в принципе возможно распространение коронавируса, гораздо шире, чем считалось ранее. Фото: Shutterstock

По меньшей мере 44 вида животных попали под подозрение в способности заражаться вирусом SARS-CoV-2 и распространять его. Эти данные приводит в своем исследовании группа китайских ученых, выводы которых подтвердили эксперты Школы медицины Маунтин Синай в Нью-Йорке.

Это тревожное известие для зверушек, учитывая печальную судьбу 17 миллионов датских норок, которых власти решили пустить под нож. Напомним, некоторое время назад выяснилось, что пушные зверьки тоже болеют коронавирусом и способны передавать его людям. К счастью, в случае с исследованием китайских товарищей вопрос в отношении животных - потенциальных переносчиков, стоит не так бескомпромиссно. Дело в том, что исследователи изучали только один аспект передачи вируса. Они анализировали как работают у наших братьев меньших, так называемые, рецепторы ACE2, это важно поскольку именно с помощью этого рецептора вирус SARS-CoV-2 проникает внутрь клетки. Особое внимание китайские ученые уделили животным, которые находятся в тесном контакте с человеком - это крупный и мелкий рогатый скот, домашние питомцы, обитатели зоопарков и аквариумов.

Выяснилось, что потенциально уязвимой для вируса оказалась огромная армия хвостатых и рогатых: гориллы, кашалоты, дельфины, носороги, лошади, кошки, козы, хомяки, быки и коровы, гигантские панды и леопарды…

Однако важно уточнить, что эксперименты проводились не на самих животных, а с культурами клеток в лабораторных условиях. Поэтому вопрос о том, как на самом деле реагируют наши дальние родственники на SARS-CoV-2, остается открытым. Хотя бы потому что помимо возможности вирусного S-белка взаимодействовать с рецептором ACE2, существуют и другие барьеры на пути проникновения вируса в организм - например реакция иммунной системы.

Однако исследователи считают, главный вывод работы состоит в том, что круг животных, через которых в принципе возможно распространение коронавируса гораздо шире, чем считалось ранее.

До этого в нашем представлении существовала следующая картина мира: естественным резервуаром SARS-CoV-2 являлась популяция летучих мышей, а затем через некоего промежуточного хозяина (чаще всего называют панголинов) вирус перебрался к человеку. Теперь выясняется, что пути распространения могут быть гораздо более разнообразными. По крайней мере в теории. А главное, условия для мутирования вируса оказались более благоприятными. Напомним, тех же датских норок “приговорили” вовсе не из-за опасений, что через них могут заразиться люди. Основной угрозой считалось появление новых более опасных штаммов вируса в многомиллионной колонии норок, которые живут очень скученно и не могут избежать заражения.

Стоит отметить, что лишь пять видов исследованных млекопитающих имеют конструкцию рецептора ACE2, которая уже на этом этапе делает невозможным внедрение SARS-CoV-2 в клетки. Свидетельство о полной “благонадежности” получили мармозетки, коалы, мыши, обезьяны саймири и капуцины-фавны.

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