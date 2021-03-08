Кирилл Кабанов: Свои соцсети в России могут заработать до конца года

За комментарием «КП» обратилась к главе Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Фейсбук заблокировал доступ к публикациям ряда ведущих российских СМИ. Эти статьи были посвящены задержанию в Воронеже сторонников украинских националистов. Публикации были основаны на пресс-релизе Федеральной службы безопасности России. А ФБ посчитал данную информацию ложной, основываясь на проверке фактов… украинским сайтом Stopfakе! Ну это как у лисы, слопавшей сыр, запрашивать об отрицательных вкусовых качествах съеденного продукта.

За комментарием «КП» обратилась к главе Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову.

- Популярная соцсеть блокирует сообщения крупнейших российских СМИ, которые ссылаются на данные ФСБ — это разве нормально?

- Фейсбук и дальше будет «нести». Соцсеть превращается из свободной площадки в площадку совершенно управляемую. И эта площадка — участник информационной войны.

- А общие процедуры?

- Они пытаются якобы соблюдать какие-то процедуры. Которые они сами придумывают. И за которыми сами «следят».

- А блокировки?

- Они блокируют кого хотят — при том только ту информацию, которая не нравится именно им. Но при том не блокируют по-настоящему фейковую информацию. Но она отвечает требованиям их политических оппонентов, а потому им не интересна в плане блокировки.

- Есть ли примеры, чтобы эта соцсеть блокировала информацию, которая ссылается на источники в ЦРУ, МИ-6 или других западных спецслужб?

- Конечно, таких примеров нет. Понятно, что здесь идет совершенно неадекватное отношение к российским информ-ресурсам. Оно начиналось с Ютуба.

- Но тут российские ресурсы ссылались не на ОБС — Одна Бабка Сказала — а на пресс-релиз крупнейшей спецслужбы.

- Мы видим начало нового витка информационной войны. Вопрос в том, что ФБ сам подгоняет нас к юридическому решению вопроса, о котором я говорил давно, а президенту страны доложил в декабре 2020-го.

- Суть доклада?

- Мы с коллегами по СПЧ докладывали, что эти ресурсы работают, как правило, без представительств в России. Они не имеют юридических лиц в нашей стране в качестве официальных представителей. Они не работают в правовом поле нашей страны с учетом наших законов. И вопрос следующий — не пора ли принимать соответствующие юридические меры? Их «великая миссия» по информированию и блокированию — она для них важна очень, ну а для нас? Мы то говорим только о соблюдении российских законов!

- Спикер Госдумы Володин заявил о том, что будут предприняты меры законодательного противодействия.

- Мы давно говорим о том, что необходимо принимать адекватные меры не только в плане штрафов, но и в вопросе возможной блокировки. Как в Китае.

- У китайцев есть «Огненная стена» и свои, китайские аналоги популярных мировых соцсетей.

- Нам давно пора пойти по этому пути. У нас есть свои сети, которые не развиваются только потому, что их забивают западные соцсети.

- Но что будет с миллионами нынешних пользователей?

- Возможно продумать относительно безболезненный переход для них в наши соцсети. С сохранением огромных баз данных. Да, процесс сложный. Но мы можем это сделать довольно оперативно. Эту тематику мы обсуждали на СПЧ. В рабочей группе.

- Вы свои предложения в качестве законопроекта предложили в Госдуму?

- Мы свои предложения представили президенту, 10 декабря 2020-го. В общих чертах. По этому поводу вышло поручение президента. Мы готовим документы глобальные. Они будут представлены до августа 2021-го. Они связаны с цифровым кодексом. И другие регулятивные нормы в сфере цифры. Это пространство нужно каким то образом упорядочить.

- То есть такое решение будет принято в 2021 году?

- Думаю, да. Затягивать этот процесс не нужно.

- Значит, до конца этого года России может получить аналоги фейсбука, твиттера и других популярных соцсетей?

- Конечно! И не факт, что такие решение будет рассматривать новый состав Госдумы осенью — тут может успеть поработать и нынешний состав парламента. Посмотрите на вакханалию, которая сейчас происходит в отношении российского сегмента интернета - тут дискриминация полная. И пакеты документов можно подготовить к обсуждению уже сейчас. Ведь мы видим несоблюдение всех прав и конвенций о свободе СМИ. И эта история называется чем — свободой слова и демократии? Или доминированием позиции, которая считается единственно правильной на западе?

- Изменения ждем весной?

- Будем не ждать этого, будем работать над этим.

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