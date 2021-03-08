Елена Вяльбе: План на ЧМ выполнили. Мысли об Олимпиаде. Хотелось, чтобы к Большунову подтянулись и другие

Елена Вяльбе Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Елена Валерьевна, здравствуйте. Мы хотим поздравить вас с 8 марта.

- Спасибо большое.

- И с прекрасным, но очень драматичным окончанием чемпионата мира. За наших лыжников, и особенно за Сашу Большунова, болела вся страна. А вы довольны сезоном?

- Да. Я считаю, что очень достойное выступление.

- Вы говорили нам, что в плане на чемпионате мира пять медалей. План-то вы как раз выполнили - 1 золотая, 3 серебряных и 1 бронзовая. Но нам кажется, что мы могли, судя по тому, как ребята выступали, взять и больше. А вы как думаете?

- Главное, что мы взяли свое. Я думаю, что это сейчас более важно. Конечно, горечь от этого чемпионата тоже осталась. Особенно в последний день. Но в любом случае мы реально выступали очень достойно. Мне кажется, сейчас нужно всем немножко остыть, сделать выводы и идти уже в следующий сезон. Завершить последние гонки на Кубке мира и уже немножко расслабиться, хотя до чемпионата России, (который пройдет с 27 марта по 4 апреля в Тюмени) у большинства это не получится. Все мысли должны быть уже в Олимпийских играх.

- Вы как стратег планируете на будущее. Но мы пока остыть еще не можем после вчерашнего. Очень радостно наблюдать за Большуновым. Единственное, что всегда удивляет, вот эта картинка, когда он бежит с четырьмя норвежцами, мы говорим, что Большунов бежит с почетным эскортом.

- Какие приятные слова. Надо запомнить! А мы думаем по-другому. Мы думаем, что бежит наш медведь...

- Жаль, что рядом с Большуновым не бежали такие ребята как Устюгов и Спецов, которые примерно такого же уровня, как эти эскортники. Но они получили травмы на контрольных тренировках. Может быть, просто отказаться от дополнительного отбора перед стартом?

- Первое, что я могу сказать, Спецов не упал на контрольной тренировке. Он просто на тренировке упал. Совсем не тренироваться нельзя. А что касается Сергея, да, его в этом году вообще как-то одолевают всяческие проблемы со здоровьем. Я думаю, что Сергею нужно очень настроиться на сильную работу. И свою голову, все свои силы, не только физические, но и моральные, собрать в кулак и быть во всем осторожным, аккуратным. И понимать, что Олимпиада для него уже может быть последней, где он может показать очень хороший результат. Жизнь спортсмена не такая длинная. Если ты на пике, то это от восьми до десяти лет, максимум. Все это знают и понимают.

Хочется, чтобы подтянулись к Саше, и тот же Алексей Червоткин, и Иван Якимушкин, и Женя Белов, который в этом году абсолютно провалил свой чемпионат мира. Надо работать над всем, и над своей физической формой, и над психологической устойчивостью. Есть над чем работать. Мы стараемся, мы знаем, что мы пока еще не самые лучшие в мире.

- Для нас вы лучшие!

- Но все равно ребята подрастают. И подрастают достаточно заметно. На морально-волевых тоже надо уметь бегать.

- Насколько мы помним, Большунов перед чемпионатом мира ставил перед собой задачу – бежать все гонки, какие только можно было. Может быть, стоило поберечь силы? Тот же Клебо что-то пропускал, но брал только «золото», а Большунов бежал все. Если он такой максималист, может быть, стоило тренерам его чуть-чуть притормозить?

- Когда у спортсмена хорошая форма, он быстрее восстанавливается, а если ты забираешь у него возможность выступить, то вдруг ты у него забираешь медаль. Я помню прошлый чемпионат мира, когда тренер Большунову сказал: ты не побежишь 50 километров. Он обиделся. Я сходила к Саше и сказала: не надо обижаться, беги. И это, может быть, тоже твой шанс. И в итоге он там был с медалью (завоевал «серебро»). А еще помню, что я на чемпионате мира в 1997 году проиграла только Любе Егоровой, которую потом дисквалифицировали (за допинг) через два или три дня. И эта медаль перешла мне. Но я успевала и восстанавливаться, и бежать дальше, и опять выигрывать. Я считаю, что лидеру реально можно участвовать в гонках.

КСТАТИ

Александр Большунов стал лучшим по колличеству завоеванных наград на ЧМ-2021 по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

На счету Большунова 4 медали – «золото» в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, бронза в командном спринте.

У Йоханнеса Клебо три медали, все золотые.

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