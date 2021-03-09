Игорь Николаев впервые рассказал о тяжелой болезни Игоря Крутого

Игорь Крутой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Игорь Николаев с юности близко дружит с Игорем Крутым. Музыканты прошли вместе через разные испытания. Одно из них связано с тяжелой болезнью Крутого. В 2000-х Игорю Яковлевичу сделали тяелую операцию, которая обернулась серьезными осложнениями.

Игорь Николаев и Игорь Крутой в свое время приехали в Москву из провинции. Николаев - из маленького городка на Сахалине, а Крутой - из маленького городка на Украине.

"Мы через многое, многое прошли с Игорем. У нас очень похожее было начало. Провинциальное такое начало. У него рано ушел отец от онкологии и осталась мама, которая слава Богу до сих пор жива и здорова. И у меня отец рано ушел и осталась мама, которая до сих пор жива и здорова. У нас мам зовут одинаково - Светлана, что у него, что у меня. Они дружат", - рассказывал Николаев в интервью телеканалу ТВЦ.

Николаев считает: "Дружба - это разные моменты жизни. Дружба, если это настоящая дружба, которая длится много времени, она не может обойтись без недопонимания, черной кошки, пробежавшей, без конфликта. Может, даже без какого-то разочарования. Но если потом вы находите в себе силы и возможности заново построить отношения, то дружба выходит на новый уровень. Становится намного крепче, чем прежде".

У Николаева есть песня "Мой друг". Она была написана в соавторстве с Крутым после его тяжелейшей операции по удалению новообразования в поджелудочной железе, которое при отсутствии лечения могло привести к тяжелым последствиям и даже к летальному исходу. Близкие до сих пор вспоминают, как музыкант выглядел после хирургического вмешательства.

По словам Николаева, его товарищ находился в удручающем состоянии. Операция прошла не очень хорошо, после нее начались осложнения. Крутой сильно похудел и с трудом мог передвигаться. Несмотря на свой изможденный вид, Игорь Яковлевич при виде друга встал с кровати и повел певца к пианино.

"«Мой друг» - это ситуация конкретная. Игоря. Потому что я знал, что он после операции. Но увидеть то, что я увидел, - это, конечно, было так… Все не показывали вид... Когда он сказал: «Пойдем, я тебе покажу мелодию». Я не представлял, как он встанет и пойдет вообще. И когда мы дошли со всеми этими трубками, которые торчали из его тела, и он сел, сыграл мелодию", - вспомнил драматичный момент Николаев.

Сам Игорь Крутой никогда не давал никаких комментариев относительно своего состояния здоровья. В 2017 году стало известно, что его снова прооперировали в США.