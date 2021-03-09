Опра Уинфри уточнила, что обвинения в расизме в адрес британской королевской семьи не касались Елизаветы II

Американская телеведущая Опра Уинфри. Фото: REUTERS

Телеведущая Опра Уинфри, пригласившая на интервью принца Гарри и его супругу Меган Маркл, уточнила, что прозвучавшие во время разговора обвинения в расизме в адрес королевской семьи не имели отношения непосредственно к Елизавете II и ее мужу принцу Филиппу.

Первое интервью принца Гарри и Меган, данное ими после переезда в США, наделало много шума. Сложилось впечатление, что герцоги Сассекские решили достать на всеобщее обозрение все скелеты, прятавшиеся по шкафам Букингемского дворца в течение долгого времени.

Принц Гарри и Меган Маркл во время скандального интервью. Фото: REUTERS

В частности, супруга принца Гарри рассказывала, что во время жизни в Британии ее посещали мысли о самоубийстве, а цвет кожи будущего ребенка (поскольку сама Меган наполовину афроамериканка), был предметом постоянных разговоров:

– В Букингемском дворце было немало опасений и споров на тему того, насколько темной может быть цвет кожи Арчи.

Уже после выхода откровений и начала их бурного обсуждения, телеведущая Опра Уинфри сочла своим долгом уточнить, что внешний вид будущего первенца герцогской четы не обсуждала ни королева Елизавета II, ни ее супруг.

Кого именно интересовал этот вопрос – так и осталось за рамками интервью.

Сама же Меган Маркл назвать имена расистов из королевской семьи отказалась, заявив, что это может «нанести им серьезный ущерб».

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Расовая дискриминация, пол будущего ребенка, отказ от общения с отцом: Принц Гарри и Меган Маркл дали интервью Опре Уинфри

Это первое общение британского принца и его супруги со СМИ с того момента, как они покинули Соединенное Королевство (подробности)