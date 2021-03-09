Росгвардия принимает на вооружение пистолет Лебедева, который может стрелять очередями

Изделие под шифром "Рысь" - модульный пистолет Лебедева (МПЛ), который в ходе опытно- конструкторской работы разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии, успешно завершил государственные испытания. Фото: Росгвардия

Изделие под шифром "Рысь" - модульный пистолет Лебедева (МПЛ), который в ходе опытно- конструкторской работы разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии, успешно завершил государственные испытания.

- МПЛ под патрон 9х19 мм с расширенными тактическими возможностями решением Государственной комиссии рекомендован к принятию на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии России, - сообщили kp.ru в ведомстве.

Заместитель директора Росгвардии Алексей Беззубиков так оценил результат четырехлетней работы по данному проекту: "Работы по тематике МПЛ начаты в 2017 году по тактико-техническому заданию Росгвардии. Эти работы доведены до конца, испытания завершены с положительным результатом".

Отметим, что в тактико-техническом задании на пистолет говорится о том, что он будет выпускаться в двух вариантах: стандартном исполнении для войск и варианте для выполнения особых боевых задач бойцам спецназа с глушителем (соответственно со стволами — 120 мм и 207 мм, а также с магазинами на 15 и 30 патронов).

Государственная комиссия утвердила результаты испытаний оружия и рекомендовала его к использованию. Фото: Росгвардия

Новое личное оружие бойца Росгвардии "обладает высоким модернизационным потенциалом, возможно применение различного навесного оборудования, магазинов увеличенной емкости, ударно- спускового механизма с режимом автоматической стрельбы".

- В Росгвардию МПЛ поступает с ударно-спусковым механизмом, который предусматривает автоматическую стрельбу только одиночными выстрелами, но при необходимости его будет можно заменить ударно-спусковым механизмом, который выдает и очередь, - раскрыл возможности нового оружия kp.ru официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Кстати, в российском спецназе любили знаменитый автоматический пистолет Стечкина (АПС) именно за длинный ствол и возможность вести огонь короткими очередями.

А еще новый МПЛ мощнее, удобнее и легче (800 грамм) импортных пистолетов, которые стоят на вооружение спецназа: "Глок" имеет массу 900 грамм, а "Беретта" 92 — 950 грамм.

Кстати, помимо Росгвардии, на заседание Госкомиссии были приглашены представители других силовых структур, также принимавших участие во всех этапах госиспытаний. Они также заинтересованы в получении нового оружия.

- Это очень важное событие для Группы "Калашников", завершающее целый цикл работ. И хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств, - заявил на встрече с потенциальными заказчиками гендиректор Группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.