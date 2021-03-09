Jaguar экс-солистки Hi-Fi Татьяны Терешиной оказался в розыске

Неожиданная подробность выяснилась, когда автомобиль певицы остановили на посту ГИБДД Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

41-летняя Татьяна Терёшина - фотомодель, ведущая и певица. Многим она известна в качестве бывшей солистки группы Hi-Fi. На счету Татьяны в составе коллектива более 500 концертов, с ней группа записала хит «Беда» и получила номинацию на Премию Муз-ТВ 2005 «Лучший танцевальный проект». После своего ухода из коллектива Терёшина продолжила творческий путь в качестве самостоятельного исполнителя. Татьяна сотрудничала с такими артистами как Жанна Фриске, Noize MC и другие.

Недавно премиальный автомобиль артистки на Можайском шоссе остановили сотрудники дорожной полиции для стандартной проверки. Татьяна предъявила водительские права и свидетельство о регистрации, обычно такая процедура занимает несколько минут. Но в этот раз полицейские решили проверить Ягуар певицы по базе, оказалось, что машина объявлена в розыск.

— На 31 километре Можайского шоссе была остановлена автомашина Ягуар под управлением 41-летней гражданки, в ходе проверки, было установлено, что свидетельство о регистрации и государственный номер числятся в розыске, — сообщил источник kp.ru.

Такие новости напугали Татьяну, неужели её Ягуар был угнан? Мы решили разобраться в этой истории. Оказалось, что в августе прошлого года супруг певицы бизнесмен Олег Курбатов приобрёл для неё 328-сильный Ягуар FX. Машину Олег покупал с рук и пообещал продавцу в скором времени переоформить автомобиль на себя. Но, видимо, забыл. Вскоре на имя бывшего хозяина стали приходить внушительные штрафы за неправильную парковку и другие нарушения.

Сейчас с документами на машину, кажется, уже всё в порядке. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— После первого штрафа было понятно, что машину так и не переоформили, пришлось позвонить новому владельцу, он уверял меня, что скоро решит вопрос. Но приходили всё новые квитанции, мне снова и снова приходилось ему звонить. Честно говоря, надоело с ним общаться по этому поводу, — говорит бывший владелец Ягуара.

Штрафов было много, и спустя пять месяцев, терпение экс-владельца Ягуара не выдержало. Он сам подал заявление о снятии автомобиля с регистрации. Так премиальный автомобиль оказался вне закона, ведь свидетельство о регистрации и госномера стали недействительны. Почти месяц Татьяна, не зная об этом, пользовалась машиной, пока её не остановили сотрудники ГИБДД. Сейчас с документами на машину уже всё в порядке.

Сама Татьяна Терёшина рассказала kp.ru об этой ситуации.

— Никакой проблемы с машиной уже нет, на автомобиль переоформили номера и я спокойно им пользуюсь, — говорит певица

По информации источника kp.ru все штрафы на Ягуар были погашены, сейчас машина юридически совершенно чиста.

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