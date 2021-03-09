Дмитрий Песков: Ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых генералов США

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: ТАСС

Командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что «постоянно развивающиеся возможности России и Китая в космическом пространстве» вызывают у него серьезные опасения. По словам американского генерала, «угроза», которую в США наблюдают сегодня, “очень серьёзная»...

- Дмитрий Сергеевич! - обратился я к пресс-секретарю президента РФ Владимира Путина Пескову, - 9 марта день рождения Юрия Гагарина. И вот сегодня ночью - такая неожиданная тема возникла. Американский генерал считает, что «как Китай, так и Россия обладают множеством лазерных систем разного уровня мощности», которые можно использовать «для уничтожения или повреждения с Земли» спутников, а также для того, чтобы «нарушить способность» США «использовать» космические аппараты. Как бы вы лично и как Кремль прокомментировали такую странную информацию в день рождения Юрия Гагарина?

- Я не знаю, имеет ли эта информация какое-то отношение ко дню рождения Гагарина…

- Но он же открыл космос.

- И пытался ли американский генерал приурочить свои заявления ко дню рождения Гагарина, это мне неизвестно. Но в целом такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов. Это совершенно беспочвенные опасения. Россия – мирная страна, она выступает за сотрудничество, мы ценим российско-американское сотрудничество в космосе, мы надеемся, что оно будет продолжаться, и что оно также не падет жертвой различных русофобских проявлений.