Американский генерал обеспокоен возможностями России и Китая в космосе

Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что постоянно развивающиеся возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают у него серьезные опасения.

По словам американского генерала, «угроза, которую мы наблюдаем сегодня, очень серьезная», поскольку «как Китай, так и Россия обладают множеством лазерных систем разного уровня мощности», которые можно использовать «для уничтожения или повреждения с земли» спутников, а также для того, чтобы «нарушить нашу способность использовать» космические аппараты.

«У обеих стран есть возможности, которые вызывают обеспокоенность», - заявил генерал Реймонд в интервью газете New York Times.