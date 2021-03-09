Шойгу презентовал столичный центр для военной подготовки школьников

Мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев (слева направо) во время посещения учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи в парке "Патриот". Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Сергей Шойгу открыл новый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи в парке "Патриот" вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым, которые сумели учесть пожелания как военных, так и учителей. Надо сказать, что это самый большой Центр "Авангард" в России.

ИРА ПРИСМОТРИТ

Центр построен по самым современным технологиям, учитывая все самые современные требования по начальной военной подготовке. Можно без преувеличения сказать, что столичный "Авангард" станет новым центром притяжения школьников.

Шойгу, Собянин и Воробьев побывали на занятиях школьников, что "прыгали" на интерактивном парашютном тренажере, который благодаря VR-очкам полностью имитирует реальный прыжок, занимались на тренажере автомобильной техники, познакомились с искусственным разумом "Авангарда" (ИРА) - андроидом с системой искусственного разума.

ИРА заменяет учащимся в "Авангарде" заботливую маму: помогает управлять учебным процессом и процессом жизнедеятельности лагеря, является базой знаний по всем аспектам обучения, в том числе военно-патриотическому воспитанию, истории, военному делу.

Потом министр, мэр и губернатор осмотрели столовую, спортивный комплекс и учебные корпуса.

Курсанты во время учебных занятий с оружием в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи в парке "Патриот". Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МЕТКИЙ СОБЯНИН

Глава военного ведомства и руководители двух регионов также посетили интерактивный тир и обычный пневматический, где школьники учатся стрелять. В пневматическом тире мэр Москвы взял в руки винтовку и сам пострелял по мишеням.

- Отлично, - прокомментировал инструктор.

Шойгу рассказал подросткам, что в парке "Патриот" представлены и техника, которую террористы использовали в Сирии.

- Трофейная техника так называемая. Увидите и танки разных стран, которые там применялись, оружие, самодельное оружие, минометы - много там чего интересного, - перечислил Шойгу.

Но на вопрос министра обороны, хотели бы подростки приехать второй раз, если представится возможность, все курсанты центра хором ответили: "Да".

ВМЕСТО ФАСТ-ФУДОВ

Отметим, что десятиклассники в "Авангарде" будут учиться пять дней. Такое соглашение есть между Минобороны и Минобразованием, а неделя военной подготовки предусмотрена программой.

И если раньше на "сборы" выпускников школ отправляли в воинские части, то теперь их будут посылать в центры "Авангард". Там для школьников предусмотрены комнаты отдыха со всеми удобствами на 4 человек и трехразовое горячее питание.

"Вот какие центры и нужно строить в России вместо разных иностранных фаст-фудов", - пошутили мальчишки после полноценного обеда по нормативам питания российского военнослужащего.

Взрослые к шутке отнеслись вполне серьезно.

- Что касается перспектив, нам бы хотелось, чтобы подобные центры появились во всех городах, где есть хотя бы одна школа. В планах этого года дополнительно еще строительство 37 центров - создание их в 37 субъектах. Таким образом их будет больше 70, - пообещал Шойгу.

Известно, что в России уже работают 24 Центра "Авангард", еще 37 будет построено в этом году, а в следующем их число будет доведено Минобороны России до 70!

По словам Шойгу, все центры будут включать еще ряд программ и проектов, в том числе будут работать как летние лагеря.

- Мы уже этот эксперимент, эту работу проводили в течение пяти лет. Смотрели, наблюдали, как это возможно сделать. Поэтому планы большие, я надеюсь, мы сможем их реализовать с главами субъектов, мэрами городов, которые, безусловно, в этом заинтересованы, - подчеркнул глава Минобороны.