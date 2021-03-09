Индекс «Пятёрочки» 2020: сеть сдерживала цены на основные продукты

Сразу напомним: индекс «Пятёрочки» отражает отношение стоимости продовольственного набора по средним ценам «Пятёрочки» и стоимости аналогичной корзины, посчитанной Росстатом, которая принята за 100%. Важное уточнение – эта методология расчёта верифицирована самим Росстатом РФ.

2020-й год был очень непростым из-за долгого периода ограничений, которые напрямую связаны с пандемией коронавируса. Торговая сеть «Пятёрочка» на протяжении всего года старалась поддерживать высокую доступность продуктов в своих магазинах. Представленные данные показали, что в среднем в 2020-м году стоимость базовой продовольственной корзины в «Пятёрочке» в Центральной части страны, на Урале и в Сибири была на 1% дешевле, чем в среднем по рынку (4 275 рублей против 4 320 рублей). В Москве разница составила гораздо более существенные 10% (4 752 рубля против 5 316 рублей), в Санкт-Петербурге получилось примерно среднее значение – 5% (4 716 рубля против 4 990 рублей). Расчеты Росстата в четвертом квартале 2020 года показали: минимальная продуктовая корзина в среднем по стране стоила 4 370 рублей, в Москве – 5 340 рублей, в Петербурге – 4 983 рублей. За тот же период такой же набор продовольствия в этот период в «Пятёрочке» стоил 4 264 рублей в магазинах сети в Центральной части России, на Урале и в Сибири, 4 775 рублей в российской столице и 4 664 рублей в городе на Неве. Нетрудно подсчитать, что индекс «Пятёрочки» в четвёртом квартале составил 98%, 90% и 94% соответственно.

Ближе к концу года, в четвертом квартале (октябрь-декабрь) 2020 торговая сеть сумела добиться снижения цен по отношению к третьему. Стоимость базового проднабора в «Пятёрочке» в Центральной части страны, на Урале и в Сибири в этот период уменьшилась на 1,2%, в Москве – на 0,6%, в Санкт-Петербурге – на 1,1%. Значительно более активно в конце года дешевела аналогичная продуктовая корзина по минимальным ценам сети – на 6%, 3,5% и 4,6% соответственно. Таким образом, по итогам квартала она была на 38-43% (!) ниже, чем в среднем по рынку и составила 2 529 рублей в среднем во всех регионах присутствия «Пятёрочки», 3 042 рубля в столице и 3062 рубля в городе на Неве.

В октябре-декабре в торговой сети зафиксировали дефляцию на часть продуктов из базовой корзины. Например, белокочанная капуста в четвертом квартале подешевела на 31% по сравнению с третьим, морковь – на 29%, яблоки – на 27%, картофель и лук – на 19%, сельдь – на 7%, горох, фасоль и черный перец – на 6%.

КСТАТИ

Х5 является участником соглашений по сдерживанию цен на подсолнечное масло и сахар-песок. С первого дня действия регулирующих документов все цены в магазинах группы на российское подсолнечное масло и белый сахар-песок соответствуют уровням, установленным в соглашении.

Кроме того, в конце года торговые сети, входящие в Х5, установили нулевую наценку на семь товаров из базовой потребительской корзины и продавали их по цене закупки у поставщиков. В этот перечень вошли макаронные изделия, хлеб, говядина тушёная, чёрный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко первой цены, то есть самые дешёвые в своей категории. Абсолютно все торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала) компания до сих пор покрывает за свой счет.