Бывшая жена богатейшего человека в мире отдала деньги на благотворительность и вышла замуж за школьного учителя

Экс-супруга основателя Amazon Маккензи Скотт сыграла секретную свадьбу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вообще-то 50-летняя Маккензи Скотт (вернула девичью фамилию после развода) – писательница, судя по всему, довольно неплохая. Она изучала литературу в престижном Принстоне, ее книги получали хвалебные отзывы критиков и даже премии. Но деньги ей принесла не литература, а удачный развод.

В 2019-м Маккензи рассталась с Джеффом Безосом, основателем компании Amazon и богатейшим человеком планеты. В результате дележки всего нажитого непосильным трудом, Маккензи достался кусок в 53,5 млрд долларов.

НАЧИНАЛИ С ГАРАЖА

Но не стоит думать, что пока Джефф строил в гараже будущую корпорацию, его супруга только и делала, что гонялась за упрямой музой. Первые сотрудники Amazon вспоминают, что, когда все только начиналось, это был бизнес обоих Безосов. В середине 1990-х будущая миллиардерша делила небольшой кабинет с еще одним сотрудником Amazon, к тому же в этой комнате поставили микроволновку – больше было некуда. Так что пока МакКензи сводила дебит с кредитом, а занималась она бухгалтерией, мимо сновали люди с тарелками.

- Она делала практически все, потому что тогда должностей ни у кого из нас не было, - вспоминает один из первых сотрудников компании Тод Нельсон.

Впрочем, продлилось это недолго: когда в 1997-м Amazon вышел на биржу, МакКензи решила отойти от бизнеса и заняться творчеством. Судя по всему, это был правильный выбор. Неизвестно еще, был ли бы так успешен Amazon, занимайся Безосы вместе. А вот за дебютный роман «Испытания Лютера Олбрайта» Маккензи получила в 2005-м престижную Американскую книжную премию.

САМЫЙ ДОРОГОЙ РАЗВОД В ИСТОРИИ

В браке Безосы прожили четверть века, а закончилась их история очень банально – из-за измены. По крайней мере уже на следующий день после объявления о разводе американские таблоиды пестрели снимками богатейшего человека мира с новой возлюбленной – телеведущей Лорен Санчес. В сеть даже попала переписка парочки, в которой миллиардер признавался, что без ума от новой подруги.

Развод закончился мирно, обошлось без громкого процесса. Маккензи уступила уже бывшему мужу все сторонние проекты (газета Washington Post, космическая компания Blue Orirgin), но получила четверть совместной доли супругов в Amazon, то есть 4% акций компании. В долларах звучит куда более значительно – 35,7 млрд на момент развода.

Эти «откупные» разом сделали Маккензи Скотт третьей богатейшей женщиной мира. А когда стоимость Amazon еще подросла, Скотт забиралась и на первую строчку этого рейтинга.

Сам развод Безосов стал самым дорогим в истории. Супруги Вильденштейны, которые долго делили состояние главы семейства, бизнесмена и крупного арт-дилера, что называется, нервно курят в сторонке.

Не удивительно, что у такой богатой дамы вскоре появился кавалер. Впрочем, на пройдоху-жиголо Дэн Джуэтт, преподаватель естествознания в одной из школ Сиэтла, не похож.

СОСТОЯНИЕ ТРАТЯТ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

О свадьбе не известно вообще ничего, пара провела церемонию в условиях строжайшей секретности. Маккензи после развода вообще не общалась с прессой, ограничиваясь небольшими письменными комментариями. Так что не удивительно, что на свадьбу не позвали папарацци.

А вот Джефф Безос в отличие от журналистов, знал о личной жизни бывшей жены.

- Дэн отличный парень, я рад за них, - передал слова миллиардера его пресс-секретарь.

Джуэтт работает учителем в частной школе, куда ходят дети Безосов – всего у бывших супругов четверо детей. Вероятно, там будущие молодожены и познакомились.

- Большую часть жизни я трудился учителем. Одновременно с этим учился щедрости у людей, которые меня окружали. Так я научился делиться теми ресурсами, что у меня есть. А теперь так случилось, что я женат на одной из самых добрых и щедрых женщин, что я знаю, - написал Джуэтт на сайте благотворительного проекта Giving Pledge, в рамках которого богатые люди жертвуют деньги на благотворительность.

Заявление молодого мужа не случайно оказалось именно на этом сайте. Дело в том, что за год с небольшим после развода Маккензи Скотт успела стать одним из крупнейших меценатов мира. В 2020-м она раздала благотворительным организациям 4 млрд долларов, то есть примерно десятую часть своего состояния: поскольку оно заключается в акциях Amazon, то общая сумма сильно зависит от текущего положения дел на рынке.

Новый муж, судя по этой записи, полностью поддерживает альтруизм супруги. Впрочем, должно быть, легко жертвовать деньги, зная, что ты не будешь знать в них нужды до конца жизни.

Скотт помогает магазинам еды и одежды для бедных, университетам, в том числе традиционно афроамериканским.

- Пандемия коронавируса больно ударила по людям, которые и так борются за выживание. Больше всего потеряли малоимущие семьи, этнические меньшинства и женщины, а вот состояние миллиардеров только выросло, - объясняла Маккензи Скотт свою невиданную щедрость.

Кстати, ее собственное состояние практически удвоилось с момента развода.

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