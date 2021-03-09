США пригрозили России «хакерским ударом», о котором никто не узнает

Некоторые военные эксперты поспешили предположить, что американцы могут вырубить электричество в нескольких крупных российских городах. Фото: Shutterstock

Новое слово в гибридных войнах, когда спецслужбы противника объявляют о своих планах… через утечки в СМИ. Не замеченная в особой любви к России газета The New York Times опубликовала слив, согласно которому в ближайшие три недели американцы нанесут удар по нашей стране. Пока, правда, виртуальный. По утверждению журналистов, до конца этого месяца США отомстят «русским хакерам». Да так, что небеса содрогнутся, только никто, кроме очень посвященных об этом не узнает.

Вашингтон, напомню, в конце прошлого года раскрыл очередные злодеяния российских киберпиратов. Они де на протяжении нескольких месяцев пользовались уязвимостью операционных систем и паслись во внутренних сетях Минфина США, а также управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли. Что конкретно нашпионили там хакеры, за океаном, разумеется, не раскрывают. Как и не предъявляют доказательств «руки Кремля», орудовавшей «мышкой». Американской публике в очередной раз предлагают поверить на слово в историю о связанной со Службой внешней разведки группой Cozy Bears.

«Серия тайных действий в российских сетях, которые должны быть очевидны для президента Владимира Путина, его разведывательных служб и вооруженных сил, останется неведомой для остального мира, - обещают источники The New York Times. - Эти действия будут сочетаться с некоторыми экономическими санкциями».

Некоторые военные эксперты поспешили предположить, что американцы могут вырубить электричество в нескольких крупных российских городах. Причем совместить эту атаку с началом украинской наступательной операции в Донбассе. Дескать, коллапс в мегаполисах приведет к тому, что ресурсы России будут отвлечены от театра военных действий. Хотя как можно отвлечь автономные подразделения, которые гипотетически были бы вовлечены в конфликт, не очень понятно.

- Конечно, подобную атаку можно замаскировать под компьютерный сбой, - говорит мне специалист по кибербезопасности Сергей Филин. – Но все-таки проделать такое и не оставить цифровых следов довольно сложно. К тому же, в публикации идет речь о некой тайной операции, которая пройдет незаметно для простых смертных, но чувствительно для правительства и военных. Можно предположить атаку на банковский сектор, когда будут выведены из строя алгоритмы транзакций. А может - атака на сети военных через уязвимости, подобной той, через которую к личным данным военнослужащих мог получить доступ любой желающий на сайте Минобороны. Зная имя, личный номер и дату рождения военнослужащего можно было через централизованную базу данных «Алушта» узнать сведения о зарплате, месте службы, должности… После громкого скандала эта «калитка» была заколочена, устаревшая система авторизации обновлена, но кто знает, сколько еще лазеек там осталось. Получить доступ к управлению вооружениями хакеры, конечно, не смогут. Оно осуществляется по закрытым автономным каналам, не связанным с сетью интернет.

- Собственно, это не что иное, как международная киберпреступность и, конечно, тот факт, что это издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, повод для нашей крайней обеспокоенности, - весьма дипломатично прокомментировал публикацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Хотя речь идет, ни много, ни мало, о государственной безопасности. В век информационных технологий, наверно, наивно полагать о сохранности твоих личных данных. Особенно когда мы по своей воле предоставляем их западным площадкам – от Фейсбука до Ютьюба. Серверы этих компаний находятся за пределами России, и если какому-то серьезному американскому ведомству понадобится ваша, казалось бы закрытая от посторонних глаз переписка, можете не сомневаться – оно ее получит. Но в The New York Times четко говорится, что речь идет не о простых смертных, а о тайной кибератаке на российских военных и разведчиков. Которую разумеется на государственном уровне никто признавать не будет. Потому что по сути – это нападение на страну, пусть и в виртуальном пространстве. Casus belli, иными словами. Причем основанный на принципе «хайли лайкли», когда причиной для удара становятся не железобетонная доказательная база, а пробирка в руках главы Госдепа. Или ролик «Белых касок» в Ютьюбе.

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