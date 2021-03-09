Внимание! Начивки с супергероями MARVEL можно найти в ближайшей «Пятёрочке»

Акция уже стартовала и продлится до 26 апреля 2021 года.

«Пятёрочка» в сотрудничестве с Disney вновь дарит своим гостям возможность собрать собственную коллекцию с символикой любимых героев MARVEL, - отмечает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. - На этот раз мы разработали уникальные аксессуары - начивки, с помощью которых можно выразить себя, украсить свои старые привычные вещи и создать новый образ. Также мы добавили в коллекцию один редкий элемент, и символично, что это перчатка бесконечности Таноса. Всех, кому посчастливится ее заполучить, ждут и другие полезные призы».

До 26 апреля за каждые 555 рублей в чеке гости универсамов торговой сети, которых уже почти 17 000 в 66 регионах Российской Федерации, будут получать одну начивку в индивидуальной упаковке. Вся коллекция состоит из 26 начивок: 12 напечатанных, 12 вышитых, 1 спонсорская и 1 очень редкая – в виде перчатки бесконечности Таноса, тираж которой ограничен. Кроме того, в каждом флоу-паке такой начивки есть промокод для получения специального приза. Это могут быть дополнительные баллы на «Выручай-карту», сертификаты Lamoda, подписки на сервис OKKO. Главный же приз - Sony PlayStation 5!

Кто-то спросит: а что такое начивки? Это стилизованные нашивки-наклейки с символами супергероев Marvel. Каждую из них можно наклеить практически на любую поверхность, поскольку они имеют липкую обратную сторону. Значки изготовлены из вторичного пластика, который можно сдавать на переработку повторно. Каждый упакован во флоу-пак из FSC бумаги.

Как быстрее всех собрать начивки? Сделать это можно приобретая в «Пятёрочке» товары партнеров акции, которые отмечены специальными стопперами в магазинах. Также есть возможность их просто купить за 55 рублей.

Более подробные условия участия в акции и получении призов можно найти на сайте Nachivki.5ka.ru.

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