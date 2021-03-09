Российский военный советник раскрыл детали массированной атаки турецких беспилотников на Панцирь-С в Сирии

В марте 2020-го сирийские "Панцири" пачками вырубали турецкие беспилотники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эта новость разгуливает в СМИ уже как легенда: турецкие беспилотные аппараты Bayraktar провели массовую атаку на ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, находящийся на вооружении армии Сирии. И потерпели позорное фиаско. Об этом стало известно вьетнамскому изданию Soha. По его данным, в атаке против ЗРПК были задействованы сразу 20 (!!!) турецких ударных беспилотников (БПЛА). Они выпустили несколько десятков ракет по комплексу, развернутому в сирийской провинции Идлиб. Однако уничтожить «Панцирь» им не удалось. "Панцирь" перемолотил турецкие Bayraktar'ы. Как отмечается в материале Soha, лишь один из боеприпасов взорвался рядом с ЗРПК, из-за чего тот получил незначительные повреждения, которые вскоре были устранены российскими военными.

При этом турецкий военный эксперт Энес Кай, слова которого приводит Soha, уточнил, что в ходе отражения атаки сирийцы допустили ряд ошибок. Так, считает он, операторы «Панциря» могли задействовать комплекс раньше и уничтожить турецкие дроны до того, как те подошли на расстояние, с которого смогли запустить ракеты по сирийским военным объектам.

В эпоху военно-технических фейков и информационных войн уже трудно чему-либо верить. Потому я обратился к человеку, который знает суть вопроса, - российскому военному советнику подполковнику Юрию Бурмистрову, который уже долгое время находится в боевых порядках сирийской армии и "курирует" системы ПВО.

- Юрий Иванович, как-то странно все выглядит - Сирия и вьетнамское издание Soha...

- Ничего странного. У Вьетнама тоже ведь есть военная разведка. И вьетнамские (да и китайские) спецы очень внимательно присматриваются к нашим "Панцирям", тем более - в реальной боевой обстановке. Насколько мне известно, они положили глаз на эту боевую технику и собираются ее купить...

- Ну а как вам тот факт, что вроде сразу 20 (двадцать!!!) турецких беспилотников навалились на один наш "Панцирь"? Такое возможно?

- Тут авторы материала в Soha переборщили. Да, 20 турецких Bayraktarов в тот период атаковали сирийские цели. Но лишь 5-6 из них были нацелены на "Панцирь". И все они были "вырублены" этим комплексом. Впрочем, как и все остальные, которые атаковали другие цели.

- В экипажах этих "Панцирей" были сирийские или российские офицеры?

- Позвольте не отвечать на этот вопрос.

- А чем вооружены эти Bayraktar'ы?

- Один такой беспилотник может нести 4 управляемые противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением, либо корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы Roketsan MAM-C, MAM-L. Они способны поражать неподвижные и движущиеся объекты на расстоянии до 8 км.

- В материале Soha говорится: «По словам турецкого военного эксперта Энеса Кая, сирийские военные допустили серьезную промашку, - они не задействовали «Панцири», чтобы сбить турецкие дроны, когда они еще не подошли на расстояние пуска ракет».

- Это личное мнение Кая. И оно спорное. Я могу тут сказать лишь одно: вовремя или не время были запущены ракеты "Панциря", может говорить лишь результат. Атака Bayraktar'ов оказалась проваленной. Большинство ракет были уничтожены нашим комплексом. Рядом с ним разорвалась только одна ракета, это не привело к его уничтожению. Он был быстро восстановлен с помощью наших специалистов.

- В западных СМИ часто пишут о бесполезности использования "Панцирей" против турецких беспилотников.

- Это происки конкурентов. После того случая, о котором мы говорим, количество покупателей, желающих приобрести наши комплексы, увеличилось раза в три. Саудовская Аравия готова выложить немалые деньжата...

К тому же в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО (Joint Air Power Competence Centre) JAPCC российские «Панцири» назвали идеальным средством против военных беспилотников.

- А почему, на ваш взгляд, турки устроили все же массовую атаку на один из комплексов «Панцирь» в Идлибе?

- Они попытались отомстить сирийцам за прошлогодний провал. В марте 2020-го сирийские "Панцири", как говорится, пачками вырубали турецкие Bayraktar'ы. Ну а сейчас попытались сравнять их с землей. И опять случился облом...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Батл на уничтожение — русские «Панцири» против турецких беспилотников

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец - о раздувании недостатков российской боевой техники (подробности)