Загадка Оумуамуа: ученые ломают головы, что за космический объект вторгся в Солнечную систему

Так мог бы выглядеть Оумуамуа в виде астероида. Фото: M. Kornmesser/ESO

Напомню: Оумуамуа - так звучит на гавайском языке название космического гостя, оказавшегося в нашем мире, что называется, проездом. И в дословном переводе означает: «Посланник, прибывший первым издалека».

Гавайское название появилось вполне заслуженно. Ведь обнаружили Оумуамуа астрономы из Гавайского университета, которые наблюдали за небом с помощью гавайского телескопа Pan-STARRS 1, высматривая околоземные объекты по заданию NASA.

Роберт Урик - планета должна знать своих героев - первым обратил внимание на объект, двигавшийся по направлению к Солнцу с огромной скоростью 87,3 километра в секунду. Он увидел объект 19 октября 2017 года, когда тот находился на расстоянии примерно 0,2 астрономической единицы (АЕ) от Земли. АЕ - это расстояние между Землей и Солнцем.

Потом Урик нашел изображение обнаруженного им объекта на снимке, сделанном 18 октября.

Дальнейшие наблюдения, в которых были задействованы многочисленные телескопы, включая так называемый Очень большой телескоп Европейской южной обсерватории в Чили, позволили прикинуть траекторию объекта. Она была гиперболической. А это свидетельствовало о том, что в поле зрения попал «пришелец» из какой-то другой звездной системы.

- Мы предполагали, что подобные объекты могут существовать, - заявлял тогда Томас Цурбахен, один из научных руководителей в NASA, - и вот впервые увидели один из них. Это историческое открытие.

Сначала астрономы причислили «пришельца» к кометам, присвоив ему условное обозначение

C/2017 U1 - с «кометным» индексом С. Правда, ни ядра, ни хвоста они так и не увидели. И в итоге переквалифицировали объект в межзвездные астероиды - A/2017 U1. Однако название ему утвердили с явным намеком на братьев по разуму - Оумуамуа, которое, как теперь выяснилось, было куда ближе к истине, чем любое другое.

Странности, обнаруженные вскоре, дали старт спорам, которые не прекращаются и поныне. Спорят не абы кто, а серьезные ученые.

Энтузиасты считают «Посланника, прибывшего первым издалека» космическим кораблем, потерявшим управление. Или, на худой конец, автоматическим разведывательным зондом. Возможно, сломанным.

Для скептиков залетевший в Солнечную систему объект не более чем астероид. Пусть и немного странный.

«Предводитель» энтузиастов - не полусумасшедший уфолог. А профессор Абрахам (Ави) Леб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики - член президентского совета по науке и технологиям (США), академик Международной академии астронавтики. С самого начала «визита» он отстаивал идею о том, что «посланник» - рукотворный.

Недавно вышла в свет его книга Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth («Межзвездное: первое свидетельство разумной жизни вне Земли»). Ученый собрал в ней все доводы в пользу того, что Оумуамуа создали и послали к нам инопланетяне. То ли случайно, то ли намеренно. Вот какие аргументы он приводит:

А так - в виде инопланетного корабля. Фото: M. Kornmesser/ESO

1. Астероиды не бывают цилиндрическими

Еще в 2017 году, сославшись на исследования все того же Института астрономии на Гавайях, в NASA сообщили: так называемый астероид - этот A/2017 U1 - в 10 раз больше в длину, чем в ширину.

Ученые, которыми руководила Карен Мич, определили, что объект вращается - делает один оборот каждые 7 часов 18 минут. И становится при этом то в 10 раз ярче, то тусклее. А это и свидетельствовало о том, что форма у объекта сильно вытянутая - сигарообразная, возможно, даже цилиндрическая. А сам он красный.

- Таких астероидов еще никто и никогда не видел ни в нашей Солнечной системе, ни по соседству, - разделил изумление коллег Поль Чодас - один из руководителей Центра NASA по изучению околоземных объектов.

Длину цилиндра первоначально оценили в 400 метров, диаметр соответственно - в 40. Но потом и то, и другое в NASA увеличили в два раза: до 800 и 80 метров соответственно.

Свое недоумение цилиндрической формой астероида выразил и доктор Джейсон Райт - астроном из Университета Пенсильвании. Он первым предположил, что Оумуамуа - это космический корабль, который потерпел аварию. Леб подхватил и творчески развил эту плодотворную идею.

Энтузиасты, конечно же, припомнили Артура Кларка и его научно-фантастический роман «Свидание с Рамой». Писатель оказался почти провидцем.

В романе объект, названный Рамой, тоже прибыл из глубин галактики, тоже влетел в Солнечную систему, тоже оказался цилиндрической формы, тоже был обнаружен службой, занятой поиском опасных астероидов, - Космическим патрулем. И самое главное: его тоже первоначально приняли за астероид.

Правда, габариты у Оумуамуа не те. Рама у Кларка был гораздо больше - гигантским космическим кораблем длиной несколько десятков километров, предназначенным для длительных путешествий.

Разница еще и в том, что до Рамы люди добрались. До Оумуамуа уже не смогут. Улетел и не догнать.

В 2020 году Леба и его сторонников огорчили исследователи из Академии наук Китая и Калифорнийского университета - объяснили, каким образом Оумуамуа стал цилиндрическим. Его, мол, «растянули» гравитационные силы. Как утверждают Дуглас Лин и его китайский коллега Юн Жэнг, такое вполне могло случиться в тот момент, когда объект пролетал рядом с каким-нибудь массивным телом - черной дырой, звездой или даже крупной планетой.

Моделирование, которое провели ученые, продемонстрировало: изначально Оумуамуа имел вполне астероидную форму. То есть был ничем не примечательной глыбой. Летел куда-то. В непосредственной близости от некой звезды его начало корежить. В результате чего глыба разогрелась, местами расплавилась и разрушилась на множество фрагментов. Они полетели дальше уже в виде вытянутой группы. Через какое-то время осколки слиплись, остыли, образовав объект сигарообразной или цилиндрической формы.

Естественное возражение: где другие сигары и цилиндры, которые, согласно новаторским утверждениям американцев и их китайских коллег, должны образовываться миллиардами? Почему не мелькают мимо нас? Только один Оумуамуа и заявился. Словом, предложенный процесс растягивания астероидов энтузиастов не убедил.

Так могло образоваться сигарообразное тело под воздействием гравитации массивного объекта, например, звезды. Фото: Y. Zhang/NAOC

2. Астероиды сами собой не ускоряются

Самый солидный довод разумного происхождения инопланетного гостя Лебу предоставили специалисты Европейского космического агентства (ESA) и NASA - 17 человек опубликовали в журнале Nature статью с весьма конкретным заголовком «Non-gravitational acceleration in the trajectory of А/2017 U1 (Oumuamua)». Из нее следовало, что Оумуамуа летел не по баллистической траектории, словно выпущенный из пушки снаряд, а время от времени ускорялся. Будто бы включал двигатели. И в итоге двигался иначе, чем следовало бы по законам Кеплера - законам небесной механики.

«Наши высокоточные измерения показали: что-то еще, помимо притяжения Солнца и планет, влияло на движение Оумуамуа», - эти слова Марко Мичели из Европейского космического агентства ESA приводил сайт NASA.

- Мы нашли однозначные следы того, что траектория движения

Оумуамуа определялась не только гравитацией, - вторил коллеге Гарольд Вивер из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса.

Значит, «пришелец» все-таки был космическим кораблем? Ну а чем еще? Раз он самостоятельно периодически ускорялся.

И тут, правда, нашлись недоверчивые. Американцы и китайцы - авторы гипотезы о естественном происхождении и удлинении Оумуамуа - выступили с утверждением, что создавать тягу время от времени могли реактивные струи пыли и газов, которые вырывались из-под нагревавшейся поверхности астероида, когда тот пролетал рядом с мощными источниками тепла. Например, мимо каких-нибудь звезд. В этом он был подобен комете.

Откуда взялись летучие вещества, формировавшие реактивные струи? Были запечатаны под поверхностью объекта, когда тот вытянулся и застыл.

Возражение Леба: и в самом деле бывает, что кометы испускают реактивные струи вещества. Но почему тогда, минуя Солнце, стремительный Оумуамуа так и не выпустил ни одной струи? По крайней мере ничего подобного замечено не было.

Гарвардский профессор вместе со своим коллегой Шмулем Байали опубликовали работу, в которой отвергли гипотезу о реактивных струях. И предложили свою - альтернативную. Посредством сложных вычислений ученые доказали, что Оумуамуа мог ускоряться иначе - не включая никакие двигатели, в том числе и реактивные. А за счет светового давления. Свет звезд, встреченных по пути, давил на парус - космический парус: эдакую прочную металлизированную пленку огромной площади, толщиной примерно 0,5 миллиметра. Ведь из расчетов выходило еще и то, что «межзвездный объект» был слишком легким для той площади, которую он занимал, - в 10 раз легче, чем должен был быть. Такое возможно в том случае, если бы часть Оумуамуа составляла некая обширная и легкая конструкция. То есть парус. И необязательно прямоугольный. Он мог быть в виде полого конуса. Или некой причудливой оболочки.

Профессор Абрахам Леб из Гарварда. Фото: Aloeb/Wikimedia Commons

3. Астероиды не бывают такими яркими

И последний на сегодняшний день довод: Оумуамуа - неестественно яркий. Его поверхность отражает в 10 раз больше света, чем любой из известных астероидов. А стало быть, объект явно не каменный, как все они. И не пыльный.

Ко всему прочему, Карен Мич - та исследовательница, которая выявила цилиндрическую форму «астероида», заявляла, что он, похоже, имеет металлическую поверхность сложной формы.

Споры продолжаются. Скептики время от времени огорчают Леба, но и он не сдается. Вот книгу написал, выступает с лекциями - кстати, не бесплатными. И люди его слушают. Ведь куда интереснее верить в братьев по разуму, отправивших Оумуамуа в полет, чем считать его банальным астероидом.

Книга Абрахама Леба.

ОТКУДА И КУДА

Летучий голландец Млечного Пути

Оумуамуа все еще в Солнечной системе. Несется эдаким летучим голландцем прочь из нее в сторону созвездия Пегаса. Его давно не видно даже в космические телескопы.

В начале ноября 2017 года «Посланник» пересек орбиту Марса, в мае 2018-го - Юпитера, в январе 2019 года миновал Сатурн. В 2024 году Оумуамуа улетит за Плутон. А там, что называется, ищи-свищи. Не догнать уже. Наверное, никогда…

Недавно большая группа ученых, представляющих несколько ведущих мировых научных центров, используя массивы данных и снимки, полученные с помощью космического телескопа Gaia, выявили четыре звезды, в окрестностях которых могла бы начинаться траектория полета «Посланника».

Более всего, по мнению «следопытов», на роль дома (home star) Оумуамуа подходят четыре звезды. Первый кандидат - красный карлик HIP 3757, который находится в созвездии Кита в 77 световых годах от Солнца. Второй - похожая на Солнце звезда HD 292249 из созвездия Единорога. До нее 135 световых лет. Третий - звезда 2MASS J0233, и четвертый - звезда NLTT 36959. Одна находится в 66 световых годах от нас в созвездии Кита, другая - в созвездии Девы в 300 световых годах. Обе тоже подобны Солнцу.

Но совсем не исключено, что home star еще дальше - например, за пределами нашей галактики Млечный Путь.

Астрономы считают, что Оумуамуа добирался до Солнечной системы как минимум от 1 до 4 миллионов лет.

ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?

Оумуамуа все-таки подал знак

То, что межзвездные зонды развитых цивилизаций должны существовать, равно как и сами цивилизации, отстаивают испанские астрофизики и математики Альваро Моралес и Карлос Котта из Университета Малаги. Более того, ученые полагают: когда-нибудь люди дождутся визита хотя бы одного «посланника». И дождавшись, смогут прикинуть, сколько цивилизаций с ними соседствует.

Испанцы допустили, что исследовательские зонды у братьев по разуму долговечные - служат как минимум 50 миллионов лет. Учли это в своей математической модели. И та дала результат: если нам попадется на глаза хотя бы один такой аппарат, то соседних цивилизаций - от ста до тысячи.

Зонд, рассчитанный на 100 миллионов лет эксплуатации, свидетельствовал бы о том, что развитых внеземных цивилизаций не больше десятка.

Вдруг Оумуамуа - это тот самый долгожданный зонд? Его появление - это нам знак. Свидетельство того, что с десяток обитаемых миров в обозримом пространстве все-таки наберется.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Радиотелескопы почти две недели ловили сигналы с «Посланника»

На рассказы Леба повелись астрономы - сразу несколько групп. Одни - из Института поиска внеземных цивилизаций (SETI) - навели на Оумуамуа 42 тарелки Антенной решетки Аллена (The Allen Telescope Array) - мощного радиотелескопа. И с 23 ноября по 5 декабря 2017 года они слушали «Посланника» - не передаст ли он что-нибудь.

- Мы искали сигналы, которые бы свидетельствовали, что объект имеет искусственное происхождение, что он высокотехнологичный, - рассказывал Герри Харп, организовавший «сеанс связи». - Но пока ничего такого выявить не удалось. Хотя чувствительность нашей аппаратуры высочайшая.

Сигнал ловили в частотном диапазоне от 1 до 10 гигагерц с разрешением 100 килогерц. Оумуамуа в это время находился в 275 миллионах километров от Земли - это примерно диаметр орбиты нашей планеты. Не близко, но и не слишком далеко. По словам астрономов, если бы на «межзвездном астероиде» работал передатчик мощностью хотя бы 30 милливатт, как у сотового телефона, радиотелескоп его бы засек.

Чуть раньше попытку связаться с Оумуамуа предпринимали астрономы, работающие по проекту Breakthrough Listen российского миллиардера Юрия Мильнера, пожертвовавшего не так давно 100 миллионов долларов на поиски братьев по разуму.

Эфир прослушивала 110-метровая антенна радиотелескопа имени Роберта Берда обсерватории Грин Бэнк в Западной Вирджинии, США. Четыре приемника телескопа - L, S, X и C - работали в разных диапазонах - от 1 до 12 гигагерц, охватывали несколько миллиардов каналов. Поступивших данных набралось аж на 90 терабайт - огромный массив.

Пока в компьютерном кластере обсерватории обработали информацию из приемника S, который охватывал частоты от 1,7 до 2,6 гигагерца. Сигналы, источник которых находился бы на Оумуамуа, в этом диапазоне не выявлены.

Обработка массивов данных трех других приемников продолжается до сих пор. Кто знает, вдруг что-нибудь да обнаружится?

Как подчеркнул, кстати, Харп, даже полная неудача отнюдь не будет означать, что Оумуамуа не может быть рукотворным объектом. То есть космическим кораблем с мумифицированными телами инопланетян или их автоматическим зондом. Просто передатчики могли выйти из строя еще миллион-другой лет назад.

Молчание внушает смутную надежду на то, что те высокоразвитые, но, возможно, злобные братья по разуму, отправившие Оумуамуа в дальние дали, ничего о нас не узнают. И не найдут, чтобы ограбить. Чего так боялся покойный ныне британский физик Стивен Хокинг.

