Посланник всех послалЗагадочный космический объект, получивший весьма двусмысленное название Оумуамуа (Oumuamua), что в переводе с гавайского означает «Посланник, прибывший первым издалека», вновь привлек внимание любознательной мировой общественности. Да и астрономы опять заспорили.Интерес к гостю, влетевшему в Солнечную систему в 2017 году, всколыхнула недавно вышедшая в свет книга «Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth» (Межзвездное: первое свидетельство разумной внеземной жизни). Её автор - профессор Ави (Абрахам) Лоеб (Abraham Loeb) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard Smithsonian Center for Astrophysics) – собрал доводы в пользу того, что Оумуамуаму создали все-таки инопланетяне. И направили к нам. То ли случайно, то ли намеренно.Напомню, объект, двигавшийся по направлению к Солнцу на огромной скорости — в 87,3 километра в секунду, первыми засекли астрономы из Гавайского университета (University of Hawaii) 19 октября 2017 года. Траектория «пришельца» была гиперболической, что свидетельствовало о том, что летит он из какой-то другой звездной системы.Как вскоре выяснилось, объект вращался, делая один оборот за 7 часов 18 минут. И при этом менял яркость. Из чего следовало, что он сильно вытянут - в эдакий цилиндр, длина которого примерно в 10 раз больше диаметра.Длину цилиндра первоначально оценили в 400 метров, диаметр, соответственно, в 40 метров. Но потом и то, и другое в NASA увеличили в два раза - до 800 и 80 метров соответственно. И определили, что цилиндр ярко красный. На его поверхности – возможно, металлической – имеется сложный рельеф.Гость, получивший название с явным намеком на братьев по разуму, официально был признан астероидом. С подозрением на комету. Лоеб и примкнувшие к нему единомышленники – из числа весьма серьезных ученых – не согласились тогда с подобной классификацией. И до сих продолжают считать Оумуамуаму космическим кораблем, потерявшим управление. Или, как минимум, автоматическим разведывательным зондом. Возможно, тоже уже неуправляемым.У противников официальной версии два основных довода. Первый: цилиндрических астероидов, а тем более комет, быть не может. Второй довод: Оумуамуа – неестественно яркий объект. Его поверхность отражает в 10 раз больше света, чем любой из известных астероидов. А стало быть, объект явно не каменный, как все они.В 2018 году у энтузиастов «разумного» происхождения гостя появился и третий довод – чуть ли не самый солидный. Его предоставили специалисты Европейского космического агентства (European Space Agency Space) и NASA – 17 человек, опубликовав в журнале Nature статью под названием «Non-gravitational acceleration in the trajectory of 1I/2017 U1 (Oumuamua)», из которой следовало, что Оумуамуа, летел не по баллистической траектории, словно выпущенный из пушки снаряд, а время от времени ускорялся. Будто бы включал двигатели. И в итоге, двигался иначе, чем следовало бы по законам Кеплера - законам небесной механики.Значит, «пришелец» все-таки был космическим кораблем? А чем еще? Раз он самостоятельно периодически ускорялся. Кстати, Оумуамуа еще раз «наддал», удаляясь от Солнца.Гость воодушевил и астрономов проекта Breakthrough Listen, который организовали российский миллиардер Юрий Мильнер и ныне покойный британский физик Стивен Хокинг. На удалявшийся Оумуамуа была направлена 110-метровая антенна радиотелескопа имени Роберта Бёрда обсерватории Грин Бэнк (Robert C. Byrd Green Bank Telescope) в Западной Вирджинии США - в надежде поймать сигналы, которые тот мог бы посылать, если бы и в самом деле был творением внеземных цивилизаций. Но ничего не поймалось. То ли «посланнику» нечего было нам послать, то ли он «посылал» на какой-то иной частоте.Догнать бы, да куда уж там…Оумуамуа всё еще в Солнечной системы. Но несется прочь из неё в сторону созвездия Пегаса. Его давно не видно даже в космические телескопы.В январе 2019 года «посланник» миновал Сатурн. Там его могла бы перехватить автоматическая межпланетная станция «Кассини» (Nasa's Cassini spacecraft). Но еще в сентябре 2017 американцы разбили ее о поверхность планеты-гиганта в научных целях.В 2024 году Оумуммуа окажется дальше Плутона. Но и там след землян давно простыл. Как-то проездом был зонд «Новые горизонты» (New Horizons), фотографировал планету, но в 2015 году покинул её окрестности.Откуда все-таки мог прилететь Оумуамуа? Изначально считалось, что из созвездия Лиры. Но ученые большой группы, представляющие несколько ведущих мировых научных центров (MPIA Heidelberg, JPL, University of Hawaii, Tokyo Institute of Technology, ESA SSA-NEO Coordination Centre, Rochester Institute of Technology, Southwest Research Institute, ESO), предложили свои варианты. С помощью данных и снимков, полученных с помощью космического телескопа Gaia, они выявили четыре звезды, у которых могла бы начинаться траектория полета «посланника».Более всего по мнению «следопытов», на роль дома (home star) Оумуамуамы подходит красный карлик HIP 3757, который находится в созвездии Кита в 77 световых годах от Солнца. Другой кандидат - похожая на Солнце звезда HD 292249 из созвездии Единорога. До нее 135 световых лет.Расчеты показали, что «посланник» мог прилететь еще из двух мест — из окрестностей звезды 2MASS J0233 и звезды NLTT 36959. Одна находится в 66 световых годах от нас в созвездии Кита, другая в созвездии Дева в 300 световых годах. Обе звезды тоже подобны Солнцу.Астрономы считают, что Оумуамуа добирался до Солнечной системы от 1 до 4 миллионов лет.А В ЭТО ВРЕМЯСпоры продолжаютсяНаходятся, конечно, скептики, которые возражают Лоебу и его сподвижникам. Убедительно объясняют, что Оумуамуа и в самом деле мог быть астероидом или кометой. Рассказывают, каким образом небесные тела вытягиваются в цилиндры под действием гравитационных сил. И почему время от времени ускоряются, путешествуя по нашей Галактике.Но и Лоеб не отстает. Вот книгу написал. Да и новые доказательства и предположения выдвигает. Например, о том, что Оумуамуа мог быть инопланетным зондом, оснащенным космическим парусом. Подробно об этом – в нашем материале.Кто прав? Вряд ли мы когда-нибудь узнаем. Но идеи о братьях по разуму, отправивших в полет Оумуамуаму, куда интереснее любых других.