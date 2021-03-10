Катастрофа на японской АЭС «Фукусима-1» не вызвала лучевого поражения населения

Катастрофа на японской АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный комитет ООН по действию атомной радиации (НКДАР) спустя 10 лет после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» не выявил роста количества онкологических заболеваний среди населения.

По мнению экспертов, катастрофа в Японии не привела к столь массированному выбросу радиоактивных веществ, как это наблюдалось при трагедии в Чернобыле. Кроме того, вредные вещества не осели на земле, а попали в море и были унесены водой.

Вместе с тем, у детей в районах, прилегающих к атомной электростанции, отмечен значительный рост случаев заболевания раком щитовидной железы. По мнению специалистов, это связано не с воздействием выброса радиоактивных веществ во время катастрофы, а с более тщательным обследованием жителей и выявлением случаев, которые могли остаться незамеченными.

Катастрофа на АЭС «Фукусима-1» произошла в середине марта 2011 года в результате сильного землетрясения и цунами. Из-за затопления подвальных помещений электростанции распределительное оборудование вышло из строя, за этим последовало расплавление ядерного топлива, взрывы в энергоблоках станции и выброс радиоактивных веществ в окружающую среду, масштаб которого был оценен в 20% от чернобыльского.