Владимир Путин: о ситуации с зарплатами бюджетников доложить до 20 апреля

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Как сообщается в среду, 10 марта, на сайте главы государства, Владимир Путин поручил до 20 апреля доложить о ситуации с зарплатами бюджетников - «в соответствии с майскими указами».

Причём - это поручение не только федеральным органам, но и местным:

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

До 20 апреля этого года правительству поручено обеспечить доработку и завершение согласования проекта федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По результатам проведенного анализа президент потребовал обеспечить устранение причин, по которым не были достигнуты целевые показатели оплаты труда работников организаций бюджетной сферы, и «осуществить комплекс мер, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников этих организаций».

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. (То есть губернаторы областей и краев, руководители республик.)

Но это ещё не все - до 10 апреля Президент поручил представить предложения об установлении и дифференциации в субъектах Федерации окладов, ставок заработной платы научных работников государственных и муниципальных организаций - в зависимости от замещаемой должности и уровня квалификации.

Напомню - 10 февраля, общаясь в режиме видеоконференции с представителями научных кругов, Владимир Путин обратил внимание правительства на то, что некоторые чиновники специально подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы в отчетах всё было верно. Тогда же президент поручил Кабиину «разобраться со всеми нюансами», чтобы оплата труда в бюджетной сфере была прозрачной, а также потребовал выполнить майские указы, где в том числе говорится о реальном повышении зарплат бюджетников.

И тогда буквально на следующий день , по горячим следам, премьер Михаил Мишустин поручил руководителям министерств к началу апреля представить в Минтруд данные о зарплатах бюджетников.

Продолжение следует - «Комсомольская правда» и дальше будет следить за тем, как решаются эти непростые проблемы.

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