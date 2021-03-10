Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников до 20 апреля 2021 Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил доложить о ситуации с заработными платами бюджетников в стране до 20 апреля текущего 2021 года. Об этом в среду, 10 марта, сообщается на официальном сайте Кремля по итогам совещания главы государства с кабмином.

- Правительству России и региональным органам исполнительной власти поручая проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы и определить соответствие уровня оплаты труда этих сотрудников целевым показателям, - говорится в документе.

Перечень данных целевых показателей установлен в президентском указе от 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Как сообщал сайт kp.ru, на совещании с правительством в феврале Владимир Путин поручил кабмину и властям регионов России оперативно и внимательно изучить вопрос зарплат российских бюджетников и устранить проблемы в данной области. Президент тогда отметил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы все сходилось по отчетам.