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«Очень болею. Но пока жива, буду работать…»: что рассказала Людмила Лядова незадолго до смерти

Народная артистка РСФСР не дожила до своего 96-летия двух недель
Анастасия ПЛЕШАКОВААнастасия ПЛЕШАКОВА
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Народная артистка СССР Людмила Лядова умерла от последствий Ковид-19.

Народная артистка СССР Людмила Лядова умерла от последствий Ковид-19.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Две недели назад композитор, пианистка Людмила Лядова попала в реанимацию 52-й клинической больницы с коронавирусной инфекцией. Поражение легких составило 75%. Врачи боролись за ее жизнь до конца… Утром 10 марта Людмилы Лядовой не стало.

С Людмилой Алексеевной я иногда созванивалась. За несколько дней до ее госпитализации как раз состоялся наш последний разговор. Я поинтересовалась, как она себя чувствует. В конце прошлого года Лядова выступала в одном концерте с Василием Лановым. Она пела песни. Василий Семенович делал ей комплименты, восхищался ее силой духа и мужеством. А я ей посоветовала себя беречь, особенно во время пандемии.

- Мне же очень много лет, моя дорогая. Как я могу себя чувствовать? Очень болею. Но что делать, пока жива, буду работать, - ответила мне Людмила Алексеевна.

Народная артистка СССР композитор Людмила Лядова во время юбилейного концерта, 2005 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

Народная артистка СССР композитор Людмила Лядова во время юбилейного концерта, 2005 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

- У вас прекрасная профессия: писать музыку можно и дома. Необязательно сейчас выступать…

- Я написала очень много музыки. Выступаю теперь редко (Людмила Алексеевна – замечательная пианистка, к тому же она пела – Ред.). У меня был перелом шейки бедра, инсульт и теперь правая рука не работает. Поэтому играть на фортепиано не могу. Сейчас только пою. Правда под фонограмму… Но это не играет никакой роли. Нынче так делают все. Дорогая, если будете в наших краях, обязательно заходите, я подарю вам свои записи фортепианного концерта. В помощи я не нуждаюсь, у меня есть помощники. Просто очень обидно, что совершенно ничего не могу делать – правая рука болит…

Нам всем теперь обидно, что ушел такой замечательный и талантливый человек…

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в очень музыкальной семье. Ее отец, Алексей Иванович, был солистом Свердловского оперного театра (тенор), играл на скрипке, саксофоне, мандолине. Мама, Юлия Петровна, по образованию хормейстер, дирижировала самодеятельными коллективами, пела в филармонии. Было бы странно, если бы их дочь не пошла по музыкальной стезе. И она пошла, точнее - побежала прытью. У Людочки рано прорезался талант. Она начала заниматься на фортепиано. В 10-лет уже поступила на детское отделение Свердловской консерватории. В одиннадцать - играла сложнейшие произведения классического репертуара: Первый концерт Чайковского, композиции Рахманинова, Листа... По окончании училища ее зачислили в Свердловскую консерваторию в фортепианный класс и параллельно она училась на композиторском отделении. Она получила прекрасное классическое образование, но любила эстраду. В 1946-м году их дуэт с певицей Ниной Пантелеевой стал лауреатом 2-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Многие свои песни Лядова пела сама. Знаменитую «Чудо-песенку» вслед за ней исполняли Гелена Великанова, Нина Дорда, Капиталина Лазаренко, Тамара Миансарова и английская певица Джерри Скотт. Кроме того песни Лядовой пели: Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Елена Образцова, Эдита Пьеха, Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, Эдуард Хиль…

Композитор Людмила Алексеевна Лядова, 1955 год. Фото ТАСС

Композитор Людмила Алексеевна Лядова, 1955 год. Фото ТАСС

Самые известный композиции Людмилы Алексеевны: «Старый марш», «Чудо-песенка», «Барабан», «Ай-люли»... Ещё она писала романсы, военные-марши, фортепианные концерты, пьесы для скрипки и фортепиано…

Людмила Алексеевна всегда пользовалась бешеным успехом у мужчин. Она пять раз была замужем. Последний ее муж саксофонист Александр Кудряшов - он был младше ее на 17 лет, - даже взял ее фамилию и стал Лядовым.

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