«Была в создании абсолютно»: Друг Лядовой поделился, как артистка провела свои последние часы

Людмиле Лядовой было 95 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Смерть народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой стала большой утратой. 96-летняя пианистка попала в больницу в конце февраля, у нее диагностировали коронавирус. Но врачи быстро взяли ситуацию под контроль и казалось, что пациентка вполне стабильна.

- А потом ей стало хуже. Снова поднялась температура и было решено перевести ее в отделение реанимации на поточный кислород, - рассказал Пятому каналу адвокат Виктор Дворовенко.

Они были дружны с Людмилой Лядовой, часто общались и навещали друг друга. Юрист с большим теплом отзывается об артистке, говорит, что она была потрясающим человеком.

- Это очень талантливый композитор, исполнительница и просто чудесный человек. Она была членом нашей семьи, это большая утрата, - делится переживаниями Виктор Дворовенко.

Несмотря на почтенный возраст Лядовой, а ей было 95 лет, никто не думал, что госпитализация закончится так трагично. Даже в реанимации она осталась в сознании и старалась четко следовать рекомендациям врачей, чтобы выжить.

- Реагировала на все просьбы докторов, то есть она старалась выполнять все задачи, которые перед ней врачи ставили, чтобы выжить. Но ночью у нее обострилось состояние, и она скончалась, - сообщил друг певицы.

Людмила Лядова скончалась в ночь на 10 марта. В конце февраля текущего года Людмила Алексеевна попала в больницу с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Как тогда сообщали ее представители, поражение легких 95-летней пианистки составило 75%.