Нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел ковидом: вирусолог ответил на вопросы

Пункт вакцинации от коронавируса в одном из ТЦ Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В своем телеграмм-канале известный телеведущий и врач Александр Мясников высказался по поводу того, что в случае, если новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 в какой-то из стран становятся доминирующими, то вакцинация и другие противоэпидемические меры могут стать обязательными и для тех, кто ковидом уже переболел. Врач ссылается на данные испытаний американской вакцины Novavax относительно ее эффективности против британского и южноафриканского штаммов, которые, якобы, показали, что люди уже переболевшие ковидом и с антителами, заражаются мутировавшим вирусом ровно с той же частотой, что и не переболевшие. Но можно ли это утверждать с уверенностью? Доктор Мясников поднял и другой вопрос: антитела у переболевших ковидом, защищают ли они от новых штаммов вируса? «Комсомолка» поговорила об этом с вирусологом, профессором, сотрудником НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолием Альтштейном.

- Существующие на сегодня вакцины работают и против так называемого британского штамма, и против южноафриканского, правда, против последнего слабее. Однако, все зарегистрированные в мире вакцины от коронавируса в разной степени будут на него действовать. Чтобы понять, насколько эффективно, понадобятся дополнительные исследования в лабораториях. Южноафриканский штамм вируса хуже нейтрализуется антителами, поскольку в его шипе произошли изменения. Это не другой вирус, он отличается, но не настолько значительно, чтобы считать его самостоятельным, - говорит Анатолий Альтштейн.

- Иммунитет,который сформировался у человека после болезни, действительно может быть ниже того, который вырабатывается после вакцинации, потому что при прививке дается определенная и выверенная вирусная нагрузка, - продолжает эксперт.

- Мы знаем, что заболевание ковидом может проходить в очень легкой форме и поэтому антительный ответ может быть слабым, у того же, кто переболел тяжело, и иммунный ответ формируется крепче. Поэтому, строго говоря, если человек уже переболел ковидом в выраженной форме, с проявленной симптоматикой, то ему не обязательно вакцинироваться, а вот если заболевание протекало очень слабо, то, конечно, лучше прививку сделать, - продолжает Анатолий Альтштейн.

Белковая вакцина против вируса SARS-CoV-2 компании Novavax, о которой завел речь Александр Мясников в своем телеграмм-канале, разработана с использованием молекулярной биотехнологии на основе бакуловируса насекомых. В вакцине использован S-белок вируса SARS-CoV-2, наработанный в клетках насекомых, зараженных таким генно-инженерным вирусом. Этот белок собственно и формирует иммунитет к коронавирусу.

Белковая вакцина компании Novavax разработана с использованием молекулярной биотехнологии на основе бакуловируса насекомых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- В релизе компании Novavax, опубликованном в широком доступе, отмечено, что люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, действительно могут заразиться и британским штаммом, и южноафриканским, но нет данных о том, что их болезнь протекает в тяжелой форме, - отмечает Анатолий Альтштейн. – Исследования, проведенные в Великобритании, показали эффективность препарата в 89%, похожие испытания в Южной Африке дали результат защиты в 60%. Подчеркнуто, что такое снижение защищающего эффекта вакцины связано как раз со штаммом коронавируса, распространенным в Южной Африке. На самом деле, эффективность даже в 60%, при том масштабе пандемии, который мы сейчас имеем, это немало. В целом, исследование вакцины Novavax сейчас продолжаются и в США, и в Мексике и полностью не завершены, хотя общее впечатление от вакцины благоприятное. Она работает и не вызывает сильных побочных эффектов.

- Анатолий Давидович, что можно сказать по поводу рекомендаций о дополнительном поддержании своего иммунитет, которые упоминает доктор Мясников? Помогает ли применение интерферона гамма в виде капель в нос, закаливание?

- Закаливание – это хорошее дело, а вот что касается закапывания интерферона в нос, тот тут лучше бы было провести соответствующие испытания, чтобы понимать, как именно и в какой концентрации он помогает. Безопасность такого применения интерферона гамма тоже нуждается в проверке.

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