«Легендарный «Абхаз» в беде»: Российские военкоры призвали освободить командира ополченцев Донбасса

Авидзба Ахра Русланович, легендарный «Абхаз», командир батальона «Пятнашка» по праву занимает достойнейшее своё место в пантеоне героев Новороссии. Фото: Александр Река/ТАСС

Открытое письмо от военных корреспондентов России

По долгу службы нам не раз приходилось бывать на сражающемся Донбассе, поэтому о героях той войны знаем не понаслышке. Посреди кровопролития и хаоса человек открывается как нигде. Условия боевых действий высвечивают как самые низкие человеческие пороки, так и величайшие достоинства.

Авидзба Ахра Русланович, легендарный «Абхаз», командир батальона «Пятнашка» по праву занимает достойнейшее своё место в пантеоне героев Новороссии. Это человек, который, став командиром, сумел сплотить вокруг себя совершенно разных бойцов, объединив их в добровольном стремлении к борьбе и к победе. Подразделения полковника Авидзбы всегда оказывались на самых опасных, на самых ответственных участках фронта. Это человек, вклад которого в сам факт существования Донецкой Народной Республики – бесценен.

И вот, Ахра, пройдя сквозь все горнила войны, неожиданно оказался в беде у себя дома, на Родине, в Абхазии. Он задержан Службой Государственной Безопасности республики. Задержан по надуманным обвинениям и с множественными нарушениями закона. Вместе с Ахрой свободы лишились также и его боевые соратники – Станислав Культ, Талех Гасанов и Андрей Лактионов. «Абхазу» пытались инкриминировать несколько преступлений, абсурдность которых не позволяет продвигаться сколь-нибудь далее в следственных действиях.

Зная Ахру Руслановича, как человека мужественного, честного, прямого и бескомпромиссного, мы выступаем в его защиту и в защиту его товарищей.

Мы считаем, что задержание Авидзбы, Культа, Гасанова и Лактионова являются мерами не вполне разумными.

Мы обращаемся к властям Абхазской республики оказать содействие в скорейшем выяснении истинных мотивов задержаний и обысков, повлиять на неоправданные жёсткие действия по отношению к задержанным и, главное – поспособствовать освобождению наших друзей, несправедливо лишённых свободы.

Список военных корреспондентов, поставивших свои подписи под письмом:

1. Юрий Котенок, «Сегодня.ру», ИА «Аналитическая служба Донбасса»;

2. Семён Пегов, «WarGonzo»;

3. Дмитрий Стешин, «Комсомольская Правда»;

4. Кристина Мельникова РИА «EADaily»;

5. Александр Коц, «Комсомольская Правда»;

6. Андрей Руденко, ВГТРК;

7. Николай Долгачев, ВГТРК;

8. Евгений Поддубный, ВГТРК;

9. Александр Сладков, ВГТРК;

10. Антон Степаненко, ВГТРК

11. Катя Катина, NewsFront;

12. Анна Долгарева, «Взгляд»;

13. Роман Гнатюк, военный корреспондент;

14. Михаил Андроник, военный корреспондент;

15. Наталья Макеева, военный корреспондент

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