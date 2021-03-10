«Легендарный «Абхаз» в беде»: Российские военкоры призвали освободить командира ополченцев Донбасса

Авидзба Ахра Русланович, легендарный «Абхаз», командир батальона «Пятнашка» по праву занимает достойнейшее своё место в пантеоне героев Новороссии. Фото: Александр Река/ТАСС
По долгу службы нам не раз приходилось бывать на сражающемся Донбассе, поэтому о героях той войны знаем не понаслышке. Посреди кровопролития и хаоса человек открывается как нигде. Условия боевых действий высвечивают как самые низкие человеческие пороки, так и величайшие достоинства.
Авидзба Ахра Русланович, легендарный «Абхаз», командир батальона «Пятнашка» по праву занимает достойнейшее своё место в пантеоне героев Новороссии. Это человек, который, став командиром, сумел сплотить вокруг себя совершенно разных бойцов, объединив их в добровольном стремлении к борьбе и к победе. Подразделения полковника Авидзбы всегда оказывались на самых опасных, на самых ответственных участках фронта. Это человек, вклад которого в сам факт существования Донецкой Народной Республики – бесценен.
И вот, Ахра, пройдя сквозь все горнила войны, неожиданно оказался в беде у себя дома, на Родине, в Абхазии. Он задержан Службой Государственной Безопасности республики. Задержан по надуманным обвинениям и с множественными нарушениями закона. Вместе с Ахрой свободы лишились также и его боевые соратники – Станислав Культ, Талех Гасанов и Андрей Лактионов. «Абхазу» пытались инкриминировать несколько преступлений, абсурдность которых не позволяет продвигаться сколь-нибудь далее в следственных действиях.
Зная Ахру Руслановича, как человека мужественного, честного, прямого и бескомпромиссного, мы выступаем в его защиту и в защиту его товарищей.
Мы считаем, что задержание Авидзбы, Культа, Гасанова и Лактионова являются мерами не вполне разумными.
Мы обращаемся к властям Абхазской республики оказать содействие в скорейшем выяснении истинных мотивов задержаний и обысков, повлиять на неоправданные жёсткие действия по отношению к задержанным и, главное – поспособствовать освобождению наших друзей, несправедливо лишённых свободы.
Список военных корреспондентов, поставивших свои подписи под письмом:
1. Юрий Котенок, «Сегодня.ру», ИА «Аналитическая служба Донбасса»;
2. Семён Пегов, «WarGonzo»;
3. Дмитрий Стешин, «Комсомольская Правда»;
4. Кристина Мельникова РИА «EADaily»;
5. Александр Коц, «Комсомольская Правда»;
6. Андрей Руденко, ВГТРК;
7. Николай Долгачев, ВГТРК;
8. Евгений Поддубный, ВГТРК;
9. Александр Сладков, ВГТРК;
10. Антон Степаненко, ВГТРК
11. Катя Катина, NewsFront;
12. Анна Долгарева, «Взгляд»;
13. Роман Гнатюк, военный корреспондент;
14. Михаил Андроник, военный корреспондент;
15. Наталья Макеева, военный корреспондент
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