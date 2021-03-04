Когда начнется война в Донбассе и чем она закончится

Группировка вооруженных сил Украины на Донбассе усиливается уже второй месяц подряд. Фото: Zuma/TASS

1. Насколько масштабно и взрывоопасно новое обострение на Донбассе

- Судя по официальным заявлениям политического и военного руководства ДНР и ЛНР, группировка вооруженных сил Украины на Донбассе усиливается уже второй месяц подряд. А заодно растет и интенсивность обстрелов городов и сел.

Со стороны Украины прибывают все новые эшелоны с личным составом, боевой техникой, боеприпасами и медикаментами. Началась новая волна мобилизации. Из запаса призывают офицеров, которые ранее участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Украинские разведгруппы активно "прощупывают" передний край обороны частей народных республик. Уже случалось, что бойцы таких разведгрупп забредали на свои же (давно установленные) минные поля и гибли.

Интенсивность вылетов беспилотников-разведчиков тоже резко возросла. Украинские генералы и полковники регулярно инспектируют войска. Среди них замечены и военные советники США.

Все это указывает на ускоренную подготовку войск к крупномасштабной операции.

Конечно, ни о какой "самодеятельности" украинских генералов не может быть и речи. В Киеве открыто говорят о "силовой реинтеграции" Донбасса. И вспоминают обещание Зеленского водрузить желто-голубой флаг над Донецком и Луганском. Нарастает и интенсивность обстрелов городов Донбасса украинской артиллерией. Все это может быть маскировкой времени "Ч" - начала наступления.

2. Почему именно сейчас?

- Тут несколько причин. И главная, пожалуй, в том, что не только ультра-националисты, но даже и некоторые сторонники Зеленского припоминают ему его же обещание покончить с войной на Донбассе, вернув его в подчинение Киеву. «Ведь смог же это сделать Азербайджан с Карабахом! - говорят они. - А чем Украина хуже?»

К этому добавляется и экономический кризис на Украине (рост госдолга и тарифов, разорение бизнеса из-за пандемии и общее обнищание населения), и кризис политический (пикирование рейтинга Зеленского и провал вакцинации), а также ужесточение репрессий (запрет на русский язык в сфере обслуживания, закрытие телеканалов и санкции к лидерам оппозиции), что вызывает нарастающее недовольство народа.

К тому же начался раздрай в военной верхушке Украины (сразу 4 генерала судятся с министром обороны из-за "неправильных" увольнений и выговоров).

США пытаются помочь режиму в Киеве "поддержать штаны". Почти через день объявляется о солидарности с ним (уже выделено $500 млн на укрепление армии Украины, продолжают поступать боевая техника и снаряжение). Весной предстоят совместные учения американских и украинских войск. Нельзя исключать, что под шумок этих учений и решено провести внезапную "силовую реинтеграцию" Донбасса.

На позициях ВСУ в Донецкой области. Фото: REUTERS

3. В чем интересы начать новую войну у Киева? У США? У Турции?

- Интерес Киева понятен — «маленькой победоносной войной» развернуть ропот населения в обратную сторону — к подъему патриотических настроений и рейтинга Зеленского. Поэтому рапорты с фронта в Киеве при любом исходе войны будут бравурные и героические. А уж если план выгорит и удастся силой вернуть Донбасс, то начнется полная эйфория. Про тарифы, нищету и провал с вакцинацией никто не вспомнит. Победа спишет все. А Зеленский войдет в историю Украины.

Интерес США — тоже ясен. Втянуть в войну Россию. И тем самым прощупать ее боевые возможности, а заодно убедить Европу в агрессивности Москвы, добившись введения против нее новых «оглушительных санкций». Плюс сплотить НАТО. Плюс принять в него Украину, привязав ее к своему сапогу окончательно. Плюс... Для США в войне на Донбассе сплошные жирные плюсы!

Турция тоже рассчитыва

Американские военнослужащие во время военных учений Rapid Trident 2020 во Львовской области, сентябрь 2020 г. Фото: EPA/MARKIIAN LYSEIKO/ТАСС

ет на гешефт. Это новое победоносное применение ее ударных беспилотников Байрактар, а главное — после подавления Донбасса речь зайдет о Крыме. А Крым в мечтах Турции — только турецкий. И никакой не украинский.

4. Какие варианты войны разработаны в штабах?

- Судя по секретной карте генштаба Украины, которая при странных обстоятельствах просочилась в Интернет, Киев намерен по частям "отгрызть" строптивый Донбасс. Если такая карта не фейк, то группировка Украины на первом этапе войны хочет разрубить и окружить формирования ДНР и взять в кольцо Донецк. Ну а на втором этапе, похоже, будет блокада столицы Донбасса и просачивание украинских штурмовых групп от окраин города к центру. С последующим вводом тяжелой бронетехники и уличными боями. Однорвменно группы диверсантов будут нарушать городские коммуникации (электричество, отопление, транспорт: продуктовые склады и тд) и подбивать народ к сдаче города "освободителям". Но некоторые военные эксперты считают, что карта генштаба — блеф для введения противника в заблуждение. А настоящий план Киева (в соавторстве с американскими инструкторами) — молниеносно, за сутки, дойти до границы с Россией. И за вторые сутки — полностью взять ее под контроль, блокировав ДНР и ЛНР от помощи со стороны Москвы.

5. Сколько продержатся ДНР и ЛНР?

- Тут многое будет зависеть от действий вооруженных сил самих республик Донбасса.

А опыт устройства "котлов", в которых перемалываются украинские части, у них есть. Командиры и бойцы за годы военного противостояния с Киевом "заматерели".

Можно не сомневаться, что группировка Украины будет иметь численное превосходство в личном составе. Да и в боевой технике (включая бронетехнику, артиллерию, самолеты и вертолеты, турецкие беспилотники Байрактар и американские противотанковые комплексы Джавелин).

Но ведь и дончан шапками не закидать, у них тоже есть и танки, и артиллерия. К тому же непокорные Киеву республики располагают и людскими резервами (в том числе обученными). Так что война может принять затяжной характер. Донецк вряд ли выбросит белый флаг капитуляции через сутки. И даже через неделю.

6. Вмешается ли Россия?

- А это главный вопрос, от которого зависит насколько быстро Зеленский превратится в Саакашвили времен войны в Южной Осетии, жующий галстук.

Дело в том, что на Донбассе уже живут сотни тысяч (!) граждан России. Паспорта РФ в Донецке и Луганске успели получить около полумиллиона (!) человек и выдача документов продолжается. А по нашей Конституции государство обязано защищать своих граждан где бы они не находились.

И если Киев начнет наступление на Донбасс, если под украинскими танками, американскими снарядами и турецкими беспилотниками (эй, Байден и Эрдоган, вы действительно для этого вооружаете Зеленского?!) будут массово гибнуть граждане России, Москва безучастно смотреть на это не будет. Никаких сомнений. Вот просто никаких.

Тогда в Донбассе может повториться не ноябрь 2020-го, когда миротворцы России высадились в Карабахе и остановили войну. Тогда будет более вероятен новый август 2008-го, когда русские танки дошли до Тбилиси.

Учитывают ли на Украине и в США, что войска российского Южного военного округа, граничащего с Украиной, находятся в постоянном "разогретом" состоянии - там регулярно ведутся учения. Командиры хорошо знают местность по обе стороны границы, а разведка - состояние украинских войск, их дислокацию и возможности.

К тому же в России найдется немало добровольцев, в том числе из военнослужащих запаса, которые наверняка прийдут на помощь Донбассу, если боевые действия затянутся...

Новая война на Донбассе может принять затяжной характер. Донецк вряд ли выбросит белый флаг капитуляции через сутки. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

7. Когда война начнется?

- Пока мы можем говорить лишь об очень большой ее вероятности. Уж слишком много признаков подготовки к такой войне подает Украина. А вот когда именно Зеленский даст приказ своим войскам начать наступление, можно лишь предполагать. Да и без отмашки своих американских покровителей он вряд ли на это решится. А то, что план «блиц-крига» на Донбассе прорабатывают не только в генштабе Украины, но и в Пентагоне — понятно всем.

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения частей ВСУ в районе конфликта на Донбассе, февраль 2021 г. Фото: REUTERS

Интересно, что даже точные сроки «запланированных» украино-американских военных учений пока не названы. Варианты - до наступления распутицы, чтоб танки не завязли в жирном донецком черноземе, или уже после нее, в майские праздники. Может, даже в День Победы, когда Москве и Донецку будет не до войны.

Нельзя исключать, что украинские вояки устроят какую-нибудь крупную военную провокацию на границе с Россией и подадут это как "вероломное нападение Москвы".

8. Чем война может закончится?

- Помните слова Путина? Если Киев развяжет карательную операцию на Донбассе, то Украина может лишиться своей государственности. Но я слышал от наших военных стратегов и гораздо более жесткие слова: "Как бы потом госграница Украины не проходила по Днепру".

Какие могут быть варианты тут? Донбасс при поддержке России может вытеснить украинские войска за пределы своих административных границ (включая Мариуполь, Славянск и Северодонецк) и там основные боевые действия прекратятся. И это автоматически будет значить, что Донецк и Луганск уже навсегда расстанутся с Украиной. И с разрешения властей ДНР и ЛНР там вполне официально появятся российские военные базы.

Но ход войны может повернуться и так, что ряд наиболее тяготеющих к России украинских областей тоже запросятся в РФ...

Конечно, со стороны США и Европы будут вопли о "российской агрессии", конечно, посыплются новые санкции. А на оставшейся от сегодняшней Украины территории появятся базы НАТО.

Возможно, в этом и есть - цель США: пусть Украина будет меньше размером, но еще злее и истеричней по отношению к России.

Жаль лишь украинцев, марширующих прямо сегодня в этот капкан. Москве этого точно не надо.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Депутат от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что Киев готовит свои войска к войне за Крым и Донбасс.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак рассказал в телеэфире о подготовке армии к наступлению в городских условиях, намекая на Донецк. «Что касается наступательных действий, мы начали подготовку всех боевых военных частей к наступательным действиям на урбанизированной местности,» - объявил генерал.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что военные действия начнутся в мае. По его мнению, украинские военные в этой ситуации «станут для Запада пушечным мясом».

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