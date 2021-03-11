Школьница призналась, что солгала об учителе, показывавшем в классе карикатуры на пророка Мухаммеда. Его обезглавили

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История, из-за которой исламист-радикал обезглавил французского учителя Самуэля Пати, оказалась выдумкой. Одна из учениц призналась, что выдумала, будто педагог предложил школьникам-мусульманам выйти перед тем, как он покажет шокирующую для них картину. Этим изображением оказалась карикатура на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает газета The Independent.

Сейчас во Франции расследуют череду событий, приведшую к жестокому убийству Самюэля Пати в пригороде Парижа. И, похоже, без наговоров на педагога не обошлось.

13-летняя школьница призналась следователям, что ее вообще не было в классе в тот день, когда Пати показывал карикатуры. А ведь именно ее отец стал одни из зачинщиков кампании в соцсетях, которая призывала «остановить Пати». Считается, что именно массовая истерия вокруг фигуры учителя подтолкнула взяться за нож убийцу педагога – иммигранта чеченского происхождения Абдуллаха Анзорова.

- Эта трагедия стала результатом лжи, именно она лежит в основе мести, жертвой которой стал Самуэль Пати. Рассказ о том, чего не было, перерос в преследование и травлю педагога, - возмущается представитель семьи учителя, адвокат Виржини Ле Руа.

Имя девочки французские следователи не называют. Но, вероятно, она происходит из арабской или другой мусульманской семьи – ведь, как говорят источники местных СМИ, свое «невинной» ложью она хотела угодить отцу. Тот к рассказу дочери отнесся со всей серьезностью: подал официальную жалобу на учителя, но одними только бюрократическими процедурами не удовлетворился и рассказал о якобы случившемся в соцсетях, назвав имя Пати. Кстати, убийца учителя в лицо не знал – ему пришлось просить студентов коллежа показать, где именно мсье Пати.

- Думаю, мы все должны осознавать, что речь идет о 13-летнем ребенке. Сейчас она глубоко сожалеет о том, что случилось, и пытается после всего этого начать новую жизнь, - говорит адвокат девочки Мбеко Табула. – С убийцей моя подзащитная не знакома, никогда его не видела. И, разумеется, она не желала господину Пати смерти.

Как утверждает адвокат родственников убитого, отец девочки знал, что в тот день ее не было на занятиях.

47-летний Самуэль Пати преподавал историю и географию в коллеже города Конфлан-Сент-Онорин, что недалеко от Парижа. 16 октября прошлого года он был обезглавлен прямо на территории учебного заведения. Когда полицейские обнаружили тело убитого, рядом с ним был неизвестный мужчина. Сначала он попытался сбежать от стражей порядка, затем угрожал им ножом, выкрикивая исламистские лозунги. Он был застрелен. Чуть позже выяснилось, что убийцей был 18-летний Абдуллах Анзоров, родившийся в Москве. Жил он в другом французском городе, и чтобы расправиться с учителем, проехал 90 километров