Любовный треугольник Агаты Муцениеце: жена Клима Шипенко отреагировала на его роман с актрисой

Слухи о романе модного режиссера Клима Шипенко с разведенной Агатой Муцениеце приобретают все более реальные очертания. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Слухи о романе модного режиссера Клима Шипенко (именно он снял скандально известный "Текст" и суперпопулярную комедию "Холоп") с разведенной Агатой Муцениеце приобретают все более реальные очертания. В Сети появились фото и видео пары на одной из театральных премьер, которые заставляют усомниться, что их связывают только дружеские или деловые отношения. Так, на кадрах, снятых скрытой камерой на лестнице театра, мужчина, похожий на Шипенко, подходит к актрисе и опускает ладонь в задний карман ее джинсов, по-свойски щипая за пятую точку. Девушка не против: шутит и смеется в ответ.

Примечательно, что еще до появления этих кадров помощники Муцениеце всячески опровергали ее связь с женатым режиссером. Мол, так могут поступать только женщины "с низкой социальной ответственностью", а Агата - не такая.

"Комсомольская правда" попыталась связаться с угодившей в скандал артисткой, но на звонок она не ответила. Зато трубку взяла супруга режиссера, актриса Соня Карпунина, которая за 10 лет брака родила ему двоих детей.

Клим Шипенко Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Соня, вы видели сегодняшние новости? Опубликовано видео, где ваш муж, как бы это помягче сказать, обнимает и щипает за попу Агату Муцениеце...

- Да вы что! А мне казалось, это вчерашние новости. Как интересно! Да, желтая пресса не дремлет...

- Вчера были просто слухи, а сегодня видео появилось.

- Я его еще не видела...

- Соня, у вас все хорошо, вы не разводитесь?

- Хаха! У меня точно все хорошо! Я стою в магазине, пытаюсь расплатиться, и все меня ждут... Извините, больше пока ничего не могу сказать.

Не отказался от разговора на щекотливую тему и сам Шипенко.

- Клим, после этого видео возникает только один вопрос - у вас действительно роман с Агатой? Или вы по-прежнему женатый человек?

- Погодите, погодите. Давайте так. Это не я на видео, меня там не было! Что это за кадры, я даже не знаю, еще не смотрел. Но там же наверняка лица не видно. Иначе этого просто не может быть!

- А вы ходили с Агатой в театр в январе?

- Нет, ничего такого не было! Это выдумки.

Напомним, Агата Муцениеце стала свободной несколько месяцев назад: прошлым летом суд расторг ее брак с актером Павлом Прилучным. Этот развод прошел без скандалов: вопрос алиментов и раздела имущества паре удалось решить миром. Сам Прилучный давно счастлив в отношениях с "папиной дочкой" Мирославой Карпович, а вот Агата до последнего времени считалась одиночкой.