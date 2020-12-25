За долгие годы большинство москвичей успело напрочь отвыкнуть от казино. Поэтому, когда оказываешься в Красной поляне, в игорной зоне, в казино «Сочи», кажется, будто провалился в начало века. «Однорукие бандиты», столы для блэк-джека, покера, американской рулетки и даже для баккары.За одним столом сидят Агата Муцениеце и Александр Робак - в фильме «Честный развод» они играют парочку, решившую попытать в казино счастья. Дубль за дублем они выигрывают две высоченные стопки фишек. Со стороны их герои кажутся очень счастливой парой. Но все не так просто.- В синопсисе фильма ваша героиня называется «девушкой очень легкого поведения»...- Она не то чтобы девушка легкого поведения в том смысле, который обычно вкладывают в это выражение - скорее аферистка, авантюристка. Ее зовут Милана. Она мечтает о хорошей жизни. И решила для себя, что мужчины ей нужны только для того, чтобы брать у них деньги. Вместе с подругой они разводят на деньги людей, мечтая, что откроют свой салон, и жизнь у них наконец-то удастся. И в этот момент она встречает Гену, героя Саши Робака. У него как раз случились разные неприятные казусы в семье, нервы расшатаны, он весь потерянный — и при этом деньги у него есть. Милана решает брать его тепленьким и развести на крупную сумму. Но его честность, простая и искренняя натура, тепло, которое он ей дает, сбивают ее с пути: у нее начинают зарождаться настоящие чувства. Вот такая романтическая комедия о том, как два человека, по идее, совершенно не подходящих друг другу, начинают друг другу подходить.Когда у меня плохое настроение, я знаю, что можно включить сериал «Друзья», и оно улучшится. И с этим фильмом, уверена, будет так же. Это фактически пилюля хорошего настроения, счастья и, может быть, даже веры в любовь.- Съемки начались с двух сцен: в одной ваша героиня играет в казино, в другой катается на горных лыжах. Насколько вам близко то и другое?- Лыжи мне близки. Я в какой-то момент даже жила недалеко от горнолыжного курорта, и целую зиму там прокаталась. Я, конечно, не профессионал, но у меня нормальный любительский уровень. Мне нравится такой отдых, и приятная усталость, которая после него возникает... Но, конечно, если у меня в году один отпуск длиною в месяц, и надо выбирать — море или лыжи, я выберу море. А вот если оно уже было, можно и на горный курорт сгонять. Только желательно с приятной компанией. А казино — вообще не мое, мне на съемках вчера долго объясняли, как играть в рулетку, но я так и не разобралась в фишках. Один-единственный раз до вчерашнего дня я была в казино, просто за компанию, и мы ничего там не выиграли.- Фильм сначала назывался «Смех и грех». Потом его переименовали в «Честный развод» - говорят, что в честь вашего ток-шоу на YouTube.- Ну, не думаю, что фильм назвали в честь этой передачи! Просто герой Саши на грани развода, а моя героиня всех разводит, а в итоге они приходят к честности в отношениях... Очень гармонично подошло название. Но мне было приятно, что оно совпало с названием передачи.- Вы ожидали, что тема развода окажется такой популярной? На нашем сайте все заметки, в которых рассказывалось о ваших отношениях с бывшим мужем, Павлом Прилучным, набирали какое-то невероятное количество просмотров.- Ну, люди любили нас как пару. До сих пор поклонники мне пишут, что не пережили наше расставание. Я уже пережила, а люди до сих пор не могут смириться! Плюс я, наверное, просто не постеснялась поднять такие темы. Показать себя слабой, проигравшей, оступившейся женщиной, которая развелась. Но жизнь-то продолжается! И я пытаюсь на своем примере показать женщинам, что если два человека разошлись, это еще не конец света.- Вы сразу начинаете говорить «я была слабой», «оступившейся»... Разве это не стереотип — считать, что, если женщина в разводе, она в проигрыше?- Ну, слушайте, женщины ведь обычно себя так ощущают! Это очень тяжелый этап в жизни. И я вдруг поняла, что ни женщинам, ни мужчинам никто не помогает этот этап пройти. Никто об этом не разговаривает. Люди стесняются. И я хотела показать, что говорить о том, что случилось — не стыдно. Все мы оступаемся, все совершаем ошибки, очень многие разводятся. Сейчас — тем более: мне кажется, что в 2020-м количество разводов резко подскочило... Но надо сохранять позитив, веру в любовь, веру в жизнь. Не знаю, почему эта тема так всех зацепила.- Может, потому, что, кроме вас, мало кто ей занимается?.. Кстати, вам же наверняка приходит много писем от женщин, переживших развод. Какие истории особенно запомнились?- Мы хотели снять несколько выпусков «Честного развода» с обычными людьми, не звездами. И, скорее всего, еще снимем. Есть истории удивительные, но рассказывать я о них пока не буду.- А кто из героинь прошедших выпусков вам больше всего запомнился?- И Раиса Рязанова потрясающая, и Юля Меньшова. Мне очень нравится, когда на передачу приходят мужчины, и излагают свою точку зрения. Женщины говорят об этом чуть больше, чем мужчины. Но мужчин очень интересно слушать — они тоже очень тяжело переживают разводы, но чаще все свои чувства держат в себе.- Кстати, с церковной точки зрения развод — это грех, он допустим только при исключительных обстоятельствах. И Христос в Евангелии открыто запрещает мужчинам жениться на разведенных женщинах. Как вам, человеку, ставшему практически экспертом по разводам, кажется — откуда этот запрет и насколько он сохраняет актуальность для современных людей?- А я эксперт по разводам? (Смеется).- А кто еще из известных людей ведет ток-шоу на эту тему?- Ну, не знаю... Время изменилось. Со сколькими людьми в своей жизни пересекался человек во времена, когда писались Евангелия? Ну, 50, 100 человек за всю жизнь. А сегодня он пересекается с тысячами каждый год. Объем общения людей друг с другом невероятно увеличился. И понятно, что правила, установленные 2000 лет назад, сегодня применять очень сложно. У каждого разведенного человека есть шанс еще раз, и еще раз, и еще раз выйти замуж или жениться, и попытаться построить новую, крепкую семью. Я совершенно не против Евангелий, но мне кажется, сегодня этот закон уже несправедлив.- Вам не предлагали перенести «Честный развод» на телевидение? На многих каналах можно было бы представить себе такое ток-шоу...- Мне кажется, честно говоря, это не телевизионный формат. Это же просто беседа. Хотя, может быть, на телевидении его увидели бы гораздо больше людей — из тех, кто не очень технически продвинут и не дружит с YouTube? Интересная, в общем, мысль, но я об этом не думала.- Не могу не спросить вас о ваших детях.- Они прекрасные, я их безумно люблю, у нас все отлично! Мы только что сгоняли на Мальдивы, отдохнули, и я практически из отпуска приехала сниматься на лыжный курорт. Но это было очень кстати — моя героиня как раз должна быть очень загорелой, выглядеть как Барби... В общем, дети счастливы, как и я. У них все время теперь хорошее настроение, у нас дома уютно, тепло и спокойно. Тимофей ходит в школу, Миа — в садик. Она ходит на художественную гимнастику, Тимофей — на тхэквондо. У них хорошие отметки, они уже начали немного говорить на английском и французском. У Тимохи активно выпадают молочные зубы. На Мальдивах они очень загорели, красивые. Для меня главный показатель — что они поют в туалете и в душе. Значит, они счастливы. Значит, душа поет.- А как складываются у них отношения с папой?- А про папу я с журналистами не разговариваю.- Когда-то давно вы много снимались в рекламе. Сейчас вам предлагают рекламные ролики?- Предложения есть, хотя зовут не так часто, как можно подумать. Тут же надо еще тщательно выбирать — можно попасть в рекламу, от которой потом не отмоешься...- Одна актриса, снимавшаяся в рекламе стирального порошка, со вздохом мне говорила, что все женщины мечтают сниматься в рекламе духов и драгоценностей.- Ах, ну да, естественно! Если бы мне предложили такую рекламную кампанию, как у Марион Котийяр для Chanel или у Шарлиз Терон для Dior... Об этом мечтают все, могу подтвердить. Сейчас у меня ведутся переговоры с крупным косметическим брендом, по волосам еще есть разные штуки, по детскому питанию. Все это пока на стадии обсуждения, и в этом ничего плохого, конечно, нет. Но, конечно, самое мое смелое желание — стать лицом парфюма типа J'Adore! (Смеется).- А как у вас с кинопроектами, не считая «Честного развода»?- Мы буквально недавно закончили съемки сериала «Крюк», потом будем снимать продолжение сериала «Я знаю твои секреты», который прошел с большим рейтингом, и где я играю верификатора лжи. Есть еще один очень большой международный проект, притормозившийся из-за пандемии, о котором я просто не имею права рассказывать. Могу сказать только, что в нем затрагивается тема моей мечты — космос.- Это не тот фильм, который Клим Шипенко собирается снимать на МКС?- Нет, другой. Но в космос я бы полетела! (Наклоняется к диктофону и говорит очень громко). Я умоляю Клима Шипенко позвать меня в свое кино!- А как у вас складываются отношения с Александром Робаком?- Мы с ним снимались — уже довольно давно — в сериале «Живой», но тогда у нас была всего пара пересечений на площадке. Он один из моих любимейших актеров в России, он потрясающий. Я фанат «Домашнего ареста», сейчас посмотрела «Эпидемию» и по его рекомендации буду смотреть «Шторм». Саша — это эталон профессионализма и крутости как актера. И я невероятно счастлива, что с ним работаю. Это подарок судьбы.