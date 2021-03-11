Золотое платье Жанны Фриске купила ее поклонница из Америки

Вырученные деньги от продажи платья Жанны Фриске пойдут на помощь больным детям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неделю назад в подмосковном Красногорске состоялся благотворительный аукцион. Его проводил фонд «Жанна Фриске – Я рядом!». На торги выставили мини-платье золотистого цвета, в котором Жанна выступала на церемонии MTV Russia Music Awards в 2008 году. По словам Натальи Фриске, этот наряд был одним из любимых в гардеробе ее старшей сестры, хотя она его надевала всего один раз.

Вырученные от аукциона деньги планировалось направить на счет фонда «Жанна Фриске — Я рядом!», который занимается помощью тяжелобольным детям. Но первоначальную цену в сто тысяч, увы, никто из присутствующих на аукционе поклонников певицы не осилил. Платье не было продано. И вот неожиданная развязка. Нам позвонил отец певицы – Владимир Фриске.

- Только что платье купила поклонница Жанны из Америки. Она заплатит в валюте сумму, эквивалентную 100 тысячам рублей, - сообщил Владимир Борисович. – Так что пусть не злопыхают недоброжелатели. Платье купили! Сотрудники аукционного дома были уверены, что оно уйдет. Это я по неопытности сомневался. Нам нужны были деньги на лечение больным детям. И теперь все хорошо. Деньги есть. Как будто бы хотела купить это платье Божена Рынска и еще два или три человека из-за границы. Но все-таки мы отдали предпочтение американке. Она уже оплатила доставку.

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