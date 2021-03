Американцы готовятся к апокалипсису: снаряжают «Ноев ковчег» для отправки его на Луну

Пример Ноя, отличившегося около10 тысяч лет назад во время Всемирного потопа, оказался заразительным. И поучительным.

«Ноев ковчег», конечно, в современном его виде, задумали построить американские ученые. С идеей масштабного проекта, призванного реализовать богоугодную инициативу, Джекан Танга (Jekan Thanga) и Альваро Диаз-Флорес (Alvaro Diaz-Flores) - профессора из Аризонского университета (University of Arizona) выступили на Аэрокосмической конференции (The international IEEE Aerospace Conference), которую на днях организовал в онлайн формате Институт инженеров электротехники и электроники (The Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE).

Идея у профессоров вполне библейская – спасти животный мир нашей планеты от гибели. Но уберечь не от всемирного потопа, от которого, кстати, тоже лучше не зарекаться, а от какого-нибудь другого глобального катаклизма. Например, от катастрофического изменения климата, синхронного извержения супервулканов или падения астероида. Да и от ядерной войны мы не застрахованы. Словом, на Земле может случиться много всякого, от чего животные быстро вымрут.

Старина Ной собрал в свой ковчег каждой твари по паре. Современные последователи библейского героя предлагают примерно то же – с одной лишь разницей: твари будут представлены не живьем, а в виде яйцеклеток и сперматозоидов.

Скольких, в итоге, спас Ной, никто не знает. А вот масштаб предстоящей деятельности ученых из Аризонского университета известен весьма точно. В свой «ковчег» они намерены загрузить генетический материал 6,7 миллионов видов – по 50 яйцеклеток и 50 порций спермы от каждого представителя.

Дальнейшие планы еще более фантастические. Собранные образцы новоявленные Нои собираются замораживать, грузить на космические корабли и отправлять на Луну – в специально построенное хранилище, которое, собственно, и станет ковчегом – лунным ковчегом.

Как объясняют Танга и Диаз-Флорес, Луна более спокойное и надежное место. В смысле безопасности. На Земле-то любое сооружение рискует быть разрушенным в результате буйства какой-нибудь стихии.

Ученые считают свой проект осуществимым. Многие образцы уже собраны и уже хранятся в замороженном виде. Осталось добрать недостающее. А для доставки «тварей» в лунный ковчег потребуются не так уж много запусков – 250, как подсчитали новаторы. Для сравнения: Международную космическую станцию (МКС) возвели, учинив 40 запусков.

Для лунного ковчега и место выбрано. Не конкретное, но понятное. Он будет размещен в одной из так называемых лавовых труб.

Реальная лунная лавовая труба.

Ходы, ведущие в лавовые трубы.

Еще три года назад специалисты знаменитого института, занятого поисками сигналов от внеземных цивилизаций (The SETI Institute), чуть отступили от основной деятельности и совместно с коллегами из Института Марса (Mars Institute) объявили, что обнаружили на Луне сразу несколько дырок - ходов, ведущих в систему лунных катакомб. Тех самых лавовых труб. Ученые справедливо подмечают, что эти естественные полости защитят и от космического излучения, и от метеоритов, и от колебаний температуры. Еще и на строительных материах можно будет сэкономить.

Подповерхностные каналы, которые и называют лавовыми трубами, возникают в процессе извержения вулканов. Их формируют потоки расплавленной породы, которая затвердевает сверху. Основной объем лавы при этом продолжает двигаться и оставляет за собой пустые пространства в виде протяженных тоннелей.

Схема лавовых труб на Луне.

Так устроена естественная полость на Лунне - лавовая труба, которую венчает вход в неё.

Лавовые трубы встречаются и на Земле – в местах былой и продолжающейся вулканической деятельности. Их находят на Гавайях, в Исландии, в Австралии, на Сицилии, на Галапогосских островах, на Канарах.

Лавовая труба на Земле. На Луне они гораздо крупнее.

На нашей планете некоторые лавовые трубы тянутся на десятки километров. На Галапогосских островах одна из них достигает аж 65 километров в длину. Диаметр земных труб – порядка 30 метров. На Луне, где сила тяжести составляет всего шестую часть от земной, диаметр лавовой трубы может достигать нескольких сотен метров. Протяженность – сотни километров. Встречаются и лавовые пузыри – эдакие гигантские купола, где до «потолка» - километр.

Дыры – ходы, ведущие внутрь лунных тоннелей - фотографирует зонд NASA - Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Нафотографировал их уже более 200 - диаметром от 5 до 900 метров.

Таким ученые видят "Лунный Ноев ковчег", устроенный в лавовой трубе.

Считается, что лавовые трубы образовались на Луне более трех миллиардов лет назад, когда там еще извергались вулканы.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Растения уже припрятаны – в «Хранилище Судного дня»

С февраля 2008 года образцы семян свозят в так называемое «Хранилище судного дня» - в бункер, вырубленный в скале на высоте 130 метров над уровнем моря. Три его помещения площадью 27х10 метров каждое находятся в Норвегии - на архипелаге Шпицберген. С поверхности к ним ведет длинный коридор с системой дверей, обеспечивающей герметичность.

Бункер строили два года. За это время трижды пришлось увеличивать смету проекта, и первоначальная цена выросла почти до десяти миллиардов долларов.

- Это очень дорого, - признала тогда руководитель проекта, заместитель министра по делам продовольствия и сельского хозяйства Норвегии Грета Хелен Эйвен. - Но в результате мы получили уникальное хранилище и можем быть уверены, что ни один из видов растений на нашей планете не исчезнет бесследно».

Вход в "Хранилище судного дня" на Шпицбергене.

Кстати, почти сразу же после того, как заработал норвежский ковчег, с идеей построить нечто подобное на Луне выступили ученые из Европейского космического агентства (ЕКА). Так что американцы тут не первые. Но в ЕКА полагали, что лунный ковчег тоже, как и на Шпицбергене, придется вырубать в скалах – предвидели связанные с этим трудности. А вот оказалось, что можно воспользоваться уже готовыми тоннелями – лавовыми трубами. И задача стала выглядеть реальной.