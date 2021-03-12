Как сыровар Сирота предложил отменить в России бессмысленные антиковидные ограничения

Если маски худо-бедно прижились на физиономиях россиян, то перчатки дружно были встречены в штыки Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ох, не всегда мы обоснованно называем себя продолжателями культурной традиции Пушкина и Лермонтова! Это стало понятно во времена пандемии, когда было введено обязательное ношение перчаток в общественных местах. Народ взвыл, вместо того, чтобы радоваться возрождению традиции светского этикета, который разрешал снимать перчатки только на время обеда или игры в карты. Как перчаточный режим веками терпели дворяне - ума не приложу!

Если маски худо-бедно прижились на физиономиях россиян (некоторые даже увидели в них пользу, потому что ими можно скрыть второй подбородок), то перчатки дружно были встречены в штыки. Что не удивительно, ведь даже ряд медицинских экспертов скептически высказывался по поводу эффективности этой меры. В частности доктор Мясников в интервью “Комсомолке” утверждал, что более бессмысленного действия трудно себе представить. А Всемирная организация здравоохранения и вовсе не включала эту меру в список своих рекомендаций, эксперты ВОЗ считают, что больше пользы принесет регулярное мытье рук и обработка их антисептиком.

Тем не менее, в целом ряде регионов, в том числе и в Москве, перчатки наряду с масками обязательны в общественных местах с 12 мая 2020 года и по сей день.

В итоге мы имеем достаточно типичную для России ситуацию:

- запретительная мера есть;

- она трудно исполнима и обоснованность ее вызывает сомнения;

- ввиду вышесказанного требование массово игнорируется;

- тем не менее, за нарушение в произвольном порядке можно схлопотать штраф.

Ярче всего эта модель знакома нам по системе видеофиксации нарушений ПДД, которая по мнению координатора “Синих ведерок” Петра Шкуматова, существует в первую очередь для опустошения карманов автовладельцев, а не для того, чтобы сделать дороги безопаснее.

Возможно, мы бы еще долго делали вид, что выполняем требование щеголять в перчатках в общественных местах, а государство делало бы вид, что не замечает, как его требования массового игнорируется. Но на перчаточном фронте появился свой Шкуматов - в его роли выступил известный сыровар Олег Сирота.

На своей страничке в «Фейсбук» он выставил пост, который произвел фурор в блогосфере. Вот, что пишет:

“Нужно отменить бессмысленное ношение перчаток! Пандемия явно идёт на спад, предприятия работают, сферы развлечений и услуг тоже. А наших продавцов (да и не только наших) по- прежнему обязывают носить перчатки. Если с масками более-менее понятно, они действительно помогают, то никаких вменяемых доказательств по перчаткам предъявлено не было.

А у нас получается совсем уже бред: продавец надевает сначала перчатки для того, чтобы нарезать сыр, а сверху ещё одну пару, чтобы сыр передать человеку. Носить одну мы не можем – нас оштрафуют!

Нижние перчатки редко меняются, а руки под ними преют, кожа не дышит, всякие там вирусы и бактерии во влажной среде замечательно распространяются, и вообще – вредно это!

Я уже не говорю о том, сколько мусора скапливается из-за них. Как член Общественной Палаты РФ, я написал официальное обращение к главному государственному санитарному врачу Российской Федерации Анне Юрьевне Поповой: сотрудники устали от бесконечного и абсолютно бессмысленного ношения перчаток. Их нужно наконец отменить!

Как вы считаете, друзья? Поддерживаете, что пора уже отменить перчатки? Сталкиваетесь с этой проблемой? Носите перчатки?”

В комментариях к публикации мнения разделились. Кто-то поддерживал инициативу Сироты, но многие считают, что продавец за прилавком в обязательном порядке должен быть в перчатках.

Депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко, долгие годы работавший Главным санитарным врачом страны и возглавлявший Роспотребнадзор, тоже скептически отнесся к предложению сыровара.

- Я думаю Сирота немного утрирует ситуацию, - сказал Геннадий Григорьевич в ответ на просьбу прокомментировать идею отмены перчаток. - Он мне всегда какие-то небылицы рассказывал. А потом, когда начинаешь разбираться, оказывается, что все не так. Так было уже много раз. Я уверен, что нет этого требования – перед каждым покупателем надевать новые перчатки. Если он здоровается с каждым покупателем, который входит к нему в сыроварню, тогда другое дело. А когда он стоит за прилавком, нужна просто гигиена рук. Поэтому давайте пожелаем успехов в его деле, он, действительно, неплохо делает сыр. Но помимо этого таланта у него есть дар драматизировать ситуацию.

- Так и передадим. Вообще, продавцы считают, что это вредно для кожи, под перчатками создаются идеальные условия для бактерий.

- Конечно. Многие хирурги из-за этого уходили из профессии. Потому что когда постоянно требуется обработка рук, начинались дерматологические заболевания, вызванные аллергией. И это трагедия, в общем-то, когда опытный, знающий, любящий свое дело хирург вынужден был уходить из хирургии, менять специализацию. В данном случае, я надеюсь, до этого не дойдет…

Действительно, формально Роспотребнадзор не требует надевать две пары перчаток, обслуживая покупателя, подтвердил помощник Олега Сироты Иван Мартьянов. Однако это вытекает из логики ситуации: продавец отрезал и передал покупателю сыр, затем получил деньги и вернул сдачу. Значит перчатки уже считаются грязными и их надо менять. В больших супермаркетах возможно разделение: одни сотрудники работают с продуктами, другие принимают деньги. Но на фермерских рынках такое нереально - многие точки работают в ноль или даже себе в убыток. Если помимо продавца нанимать еще и кассира, который будет принимать деньги, то проще сразу закрыться.

Роспотребнадзор оперативно ответил на письмо Олега Сироты с предложением отменить обязательное ношение перчаток на рабочих местах (копия документа есть в редакции). Инициатива сыровара не была поддержана. «Перчатки служат барьером для реализации контактно-бытового пути передачи возбудителя инфекции, особое значение эта профилактическая мера приобретает в общественных местах, в местах скопления людей и в закрытых помещениях (по месту работы и учебы)», - подчеркнули в ведомстве.

Роспотребнадзор и его руководитель Главный санитарный врач России Анна Попова лично отвечают за ситуацию с распространением COVID-19 в стране. И читать профессионалам нотации, как нужно вести борьбу с коронавирусом, не наше дело. Однако есть одно “но”.

Уважаемые регулирующие органы, давайте сделаем так, чтобы принимаемые запретительные меры были действительно обоснованы! И тогда необходимо добиваться неукоснительного их соблюдения. Либо, если требование заведомо невыполнимо, его надо отменять. Потому что тиражируя необязательные для исполнения запреты государство воспитывает в гражданах правовой нигилизм и неуважение к закону. Может, действительно, борьбу с абсурдными ограничениями начать с отмены обязательного ношения перчаток в общественных местах? Ну раз это требование подавляющее большинство населения все равно не выполняет...

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