«Сделала грудь 5 размера, получила в подарок часы за 2 миллиона»: Анна Калашникова похвасталась дорогим презентом

Анна Калашникова Фото: из личного архива

В одной из социальных сетях звезда ток-шоу и певица Анна Калашникова гордо демонстрирует шикарные часы Rolex за 2 миллиона рублей.

- Откуда такое добро в кризис, - удивляются подписчики артистки.

Как выяснилось, бриллиантовые часы - подарок поклонника Калашниковой.

- Сделала недавно грудь 5 размера и сразу получила в подарок дорогущие часы, - смеётся в беседе с kp.ru певица. - Такие же, кстати, есть у Моргенштерна.

. Фото: Личный архив

А далее Калашникова пояснила, что Ролексы поклонник заказал для нее ещё в декабре прошлого года. Как раз подгадал, что это будет отличный подарок к 8 марта.

Отметим, что часы культовой марки – не первый дорогой подарок, который Калашникова получает от поклонников. Пару лет назад в этот в же день артистка хвасталась не менее статусным презентом. Ей подарили красный bentley bentayga стоимостью в 20 миллионов рублей. Что примечательно, накануне праздника девушка также ложилась под нож пластического хирурга. Только грудь ей тогда сделали благородного третьего размера.