Победителем премии «Событие года 2020» стала торговая сеть «Пятёрочка»

Ежегодная национальная премия «Событие года» – ключевая профессиональная премия российской event-индустрии. В этом году лучших определяли в восьмой раз. Проект торговой сети «Пятёрочка», который получил награду в номинации «Спортивное событие года (онлайн/офлайн)», называется «Турбостарты».

«Спасибо жюри, что так высоко оценили масштаб нашего проекта и то, на каком уровне он был организован», – отметила начальник управления развития HR-бренда торговой сети «Пятёрочка» Наталья Белоусова. - «Турбостарты» объединили тысячи сотрудников сети из разных городов России, мы провели десятки трансляций, в которых принимали участие известные спортсмены. А для всей нашей команды «Турбостарты» – это каждый раз «Событие года», люди ждут и любят их. Это уже стало доброй традицией «Пятёрочки», поэтому мы сохранили проведение летней спартакиады, несмотря на ограничения, и перевели ее в безопасный онлайн-формат».

Корпоративная спартакиада «Турбостарты» проводится для популяризации здорового образа жизни, создания условий для регулярных занятий спортом сотрудников, усиления корпоративной культуры и продвижения HR бренда компании.

2020-й год стал по-настоящему уникальным. Из-за ограничений, связанными с пандемией коронавируса, «Пятёрочка» провела мероприятие в новом, онлайн формате. Несмотря на непривычные условия, участие в соревнованиях приняло более 23 тысяч сотрудников сети со всей страны.

Центром мероприятия стала специально созданная многофункциональная платформа Турбостарты.рф. Здесь можно было следить за ходом соревнований, отслеживать результаты, просматривать трансляции. Всего эфиры проекта, включая финал, на сайте и в социальных сетях увидели свыше миллиона (!) человек.

КСТАТИ

В рамках спартакиады «Пятёрочка» вместе с благотворительным фондом Алексея Немова провела спортивный онлайн-марафон в пользу детей с особенностями развития. На вырученные средства было закуплено специальное оборудование для «Спортивно-адаптивной школы» Москомспорта.