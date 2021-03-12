200 тысяч рублей за спектакль, 4 миллиона за концерт и 2 миллиона за вечеринку: бешеные гонорары Прилучного, Гагариной, Кудрявцевой – сколько платят звездам за день

Лера Кудрявцева ведет частные мероприятия. А Полина Гагарина на них поет. Рынок заказников и прочих коммерческих выступлений после пандемии восстанавливается Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наши звезды не любят озвучивать гонорары. Охотно называют лишь оклады в театрах, так как они приближены к средним заработкам большинства россиян. Но зарабатывают на красивую жизнь знаменитости на съемках, заказниках и на ТВ. К примеру, западные артисты не стесняются огромных заработков. А российские звезды их скрывают, сознательно занижают суммы в интервью, так как опасаются волны народного возмущения: за что им платят такие бешеные деньги? Рассказываем о возможностях востребованных звезд зарабатывать в разных сферах индустрии развлечений.

Кино и театр

В этой сфере доходы звезд за период пандемии сократились незначительно – до 20% у некоторых артистов за съемочный день. Многое зависит от личных отношений актера с режиссером, продюсером, от качества сценария, амбициозности проекта, количества серий. За границей чаще платят актерам за серию, а у нас за смену – 12-ти часовой рабочий день.

Прежние «бешеные ставки» по 500 тыс. руб. у Дмитрия Нагиева, Константина Хабенского, Евгения Миронова и еще нескольких самых высокооплачиваемых звезд кино теперь чаще всего снижены до 400 – 300 тыс. руб. за съемочный день.

Очень востребованные в последние два года Павел Деревянко, Юлия Пересильд, Саша Петров, Ирина Горбачева могут получать в зависимости от проекта за смену 200 - 300 тыс. руб.

Звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева у режиссеров нарасхват. Гонорар актрисы за съемочный день — 200 — 300 тыс. руб Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Самая ходовая ставка для популярных актеров 150 – 200 тыс. руб. За такие деньги снимаются Никита Ефремов, Александра Бортич, Юрий Борисов, Елена Яковлева, Максим Аверин, Елена Лядова, Кристина Асмус, Виктория Исакова.

Гонорары за один выход на театральную сцену в антрепризных спектаклях или по контракту на конкретную постановку в стационарном театре у звезд с узнаваемыми фамилиями приличные. Так Павел Прилучный, Светлана Ходченкова, Чулпан Хаматова, Александр Домогаров, Мария Порошина получают в среднем по 100 - 200 тыс. руб. за спектакль.

Оклады звезд, которые состоят в труппах театров скромнее. Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова недавно сообщила: «Если актер служит в труппе гостеатра, то у него зарплата 25 - 30 тысяч рублей и выше, но не сильно. Но зато эти актеры защищены от пандемии и получали зарплату летом, пока все остальные сосали лапу». Актриса Театра им. Ермоловой Кристина Асмус жаловалась на оклад в 22 тыс. руб. А в Ленкоме во время пандемии всех актеров перевели на оклад в 50 тыс. руб., также в театре доплачивают гонорар за каждый спектакль. Народные артисты в театрах получают различные надбавки к зарплатам, и в итоге выходят приличные оклады до 200 тыс. руб.

Телевидение

Зарплаты у телеведущих тоже сильно отличаются. Сами звезды экрана перестают стесняться шести нолей в ежемесячных смс-сообщениях от банков и озвучивают оклады – после того, как уходят с канала. К примеру, Андрей Малахов не стал скрывать, что за ежедневное шоу «Пусть говорят» и еженедельную передачу «Сегодня вечером» зарабатывал в месяц около $50 тыс. После смены места работы Малахов говорит, что его доход остался примерно на том же уровне – около 3,6 млн. руб. Нагрузки такие же - Малахов ведет по будням ежедневное ток-шоу «Прямой эфир» и еженедельную передачу «Привет, Андрей!»

Андрей Малахов и Иван Ургант — самые востребованные и дорогие ведущие частных и корпоративных мероприятий. Эти ведущие дают «добро» не всякому клиенту Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Продюсер одного из телеканалов рассказывает kp.ru: «На ТВ стали экономить именно на зарплатах ведущих и гонорарах героям. Число звезд первой величины на всех экранах страны не больше 10 человек – Ургант, Малахов, топовые ведущие аналитических и политических программ. Самые востребованные ведущие получаю в среднем 3 - 5 млн. руб. в месяц. Узнаваемые ведущие часто за вечер на своих коммерческих мероприятиях зарабатывают больше, чем за месяц на ТВ. Но телеэфиры им нужны для поддержания популярности. Еще это статусно - вести шоу на федеральном канале. Это как для актера играть в театре, а зарабатывать на съемках кино и сериалов. Поэтому очень популярные Юлия Барановская, Ольга Бузова, Лера Кудрявцева работают на ТВ за 1 – 2 млн. руб. в месяц. Но на «заказниках», рекламе получают эти же деньги за день работы».

На экранах сейчас полно приглашенных звезд в роли ведущих – Сергей Лазарев («Ну-ка все вместе») или Дмитрий Нагиев («Голос»). Они соглашаются на весьма условные для них гонорары: у Нагиева съемочный день в кино сейчас стоит 300 - 400 тыс. руб. А на ТВ у актера расценки ниже почти в два раза.

Не только профессиональные ведущие зарабатывают гонорары на ТВ. Есть ряд звезд, которые продают свои личные истории в телеэфирах. Средний «чек» на ток-шоу 200 – 400 тыс. руб. за откровения на актуальную звездную тему. В эту категорию недавно попали – вдовец Валентины Легкоступовой, близкие Михаила Ефремова и Бориса Грачевского.

Андрей Малахов недавно на одной из онлайн платформ рассказал, что муж Наташи Королевой стриптизер Тарзан предлагал редакции НТВ «рассказать про свой секс и любовницу за 2 миллиона рублей». Телевизионщики отказались платить такие деньги и интервью звезды стриптиза и его супруги вышли на YouTube в шоу «Осторожно, Собчак!».

Так как на нашем ТВ героям ток-шоу больше не платят миллионы, звезды ищут заработки на стороне. На днях Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала украинскому журналисту Дмитрию Гордону подробности личной жизни с народным артистом Арменом Джигарханяном – поделилась даже нюансами потери девственности. Неизвестно сколько заплатили Виталине, но Стаса Садальского Дмитрий Гордон зовет на запись интервью за 5 тыс. евро (438 тыс. руб.).

Эстрада

Здесь заработки самые высокие. Причем на закрытых мероприятиях уровень гонораров чаще всего уже такой же, каким был до пандемии. Постепенно возобновляется концертная деятельность. Народ уже опять зовет звезд на закрытые вечеринки, юбилеи и прочие «заказники».

Самые востребованные звезды эстрады на частных мероприятиях - Баста, Полина Гагарина, Светлана Лобода, Дмитрий Билан. Они споют на вашем юбилее за гонорар в 4 – 6 млн. руб.

Андрей Григорьев-Аполлонов и в 50 лет зажигает с поклонницами под хиты «Иванушек» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Всегда нарасхват Любовь Успенская, группы «Руки Вверх», «Иванушки International», Моргенштерн, Zivert, Наташа Королева, Лолита. Гонорары за выступления этих артистов 2 - 3,5 млн. руб.

Очень дорогая звезда сейчас Земфира – от 10 млн. руб.

ГОНОРАРЫ ВОСТРЕБОВАННЫХ ЗВЕЗД

Андрей Малахов, Иван Ургант – до 5 млн. руб. (в месяц на ТВ и столько же за ведение одного мероприятия).

Юлия Барановская, Ольга Бузова, Лера Кудрявцева - 1 - 2 млн. руб. (в месяц на ТВ и столько же за ведение/выступление на одном частном мероприятии)

Павел Прилучный, Светлана Ходченкова, Чулпан Хаматова, Александр Домогаров, Мария Порошина – по 100 - 200 тыс. руб. за один спектакль.

Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Евгений Миронов – 300 – 400 тыс. руб. за съемочный день.

Павел Деревянко, Юлия Пересильд, Саша Петров, Ирина Горбачева - 200 - 300 тыс. руб. за день.

Никита Ефремов, Александра Бортич, Юрий Борисов, Елена Яковлева, Максим Аверин, Елена Лядова, Кристина Асмус, Виктория Исакова - 150 – 200 тыс. руб. за день.

Полина Гагарина, Светлана Лобода, Дмитрий Билан, Баста - 4 – 6 млн. руб. за выступление.

Любовь Успенская, группы «Руки Вверх», «Иванушки International», Моргенштерн, Zivert - 2 - 3,5 млн. руб. за выступление.