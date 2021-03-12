Иосиф Пригожин раскрыл всю подноготную шоу "Маска"

Строгое жюри шоу "Маска" Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Продюсер Иосиф Пригожин вылетел из шоу "Маска". Он был под маской Ананаса. А следом за мужем певицы Валерии передачу покинула Азиза, которая скрывалась под маской Пингвина. Причем сделала эта с истерикой. Артист решил высказаться по поводу произошедшего.

Иосиф Пригожин удивлен поведением Азизы на проекте "Маска". Артистка закатила истерику - начала рыдать и отказалась петь финальную песню в конце выпуска. Члены жюри были шокированы тем, что им так и не удалось угадать, что Пингвином оказалась именно Азиза. Все были уверены, что это Анита Цой.

"Для меня тоже было шоком, что под маской Пингвина была Азиза. Я, как и члены жюри думал, что там Анита Цой! Дело в том, что когда все уже якобы угадывают, кто скрывается под тем или иным персонажем, именно эту маску и стараются раскрыть. Так было и здесь: все были уверены, что Пингвин - это Анита", - раскрыл 51-летний муж певицы Валерии всю подноготную шоу.

По мнению Пригожина, Азиза слишком близко к сердцу приняла свой уход из проекта. "К великому сожалению, эмоциональная составляющая Азизы взяла верх. Конечно, нельзя так уходить. Это же игра, телевидение. Надо было доиграть! Азизу мне жалко, но она до конца не вкурила эту историю. К проекту надо относиться с юмором, как бы тебе не было тяжело", - цитирует его Собеседник.Ru.

Говоря о своем участии, Иосиф сообщил, что был готов уйти еще в первом выпуске. "Было тяжело так, что можно было застрелиться! Но все равно не унывал. Записывал по две песни в студии, хотя все писали по одной. Расстроен только из-за того, что не успел спеть те две песни, обдурил бы всех еще два раза", - резюмировал он.

КСТАТИ

Что сказал Иосиф Пригожин об участии в шоу «Маска-2»: как продюсер обманул Валерию

В сети развернулись жаркие споры по поводу финала третьего выпуска шоу «Маска» 2021 на телеканале НТВ. Напомним, что члены жюри решили сорвать маску с Ананаса. Против такого расклада выступил только Филипп Киркоров, который хотел увидеть, кто прячется под маской Единорога (подробности)