Известный актер выступил со скандальным разоблачением шоу "Маска"

Члены жюри телешоу "Маска" мастерски изображают шок. Фото: НТВ

Актер Станислав Садальский сделал скандальное заявление о том, что не верит в честность шоу "Маска". По словам артиста, он уверен, что зрителей программы "дурят". К такому выводу он пришел после того, как сравнил фотографии и видео артиста, выступавшего в костюме Ананаса.

Станислав Садальский выступил с разоблачением. Актер подозревает, что в выпусках шоу "Макска" под одной и той же маской на сцену выходят разные люди. Так, артист не исключил, что Иосиф Пригожин пришел только на финальный день съемок своего персонажа, когда ему нужно было снять маску..

"Шоу «Маска» рассчитано на идиотов. По американскому плоскому юмору построено. Для наивных поклонников этого бездарного шоу. Сравните фотографии Ананаса с предыдущих выступлений. Ну никак фигура человека не совпадает с габаритами Пригожина, уверяющего, что это был он... В общем, противно, обычное телевизионное вранье. А вам нравится, когда вас дурят?", - написал он в блоге под скринами видео.

Стас Садальский поделился этими кадрами передачи "Маска", подметив очевидную разницу между "Ананасом" на сцене и вышедшим позднее Иосифом Пригожиным.

Пригожин, был одним из ярких участников передачи. Однако признался, что совершенно не расстроился своему изгнанию с проекта. Он не знает, смог ли бы выдерживать все это долго. Находиться на сцене в тяжеленном костюме и петь, по его словам, - большая нагрузка.

А еще супруг певицы Валерии отметил, что его утомляли разговоры жюри. "Когда я стоял на сцене и мне было очень плохо, а они все болтали и болтали... Я офигел от того, насколько долго они каждый раз говорили... Я могу сказать, что я восторге от всех тех, кто согласился принять участие в «Маске»", - рассказывал позже Пригожин.

Иосиф Пригожин на съемках телешоу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, его жена, которая является членом жюри шоу "Маска", была в шоке, когда узнала что под маской Ананаса скрывался Иосиф. "Я знаю точно, что так никогда в жизни не удивлялась. Предположить, что мой муж окажется в маске Ананаса, я никогда бы не смогла хотя бы по одной простой причине - это было исключено ввиду состояния его здоровья", - делилась певица Валерия.

Отметим, на днях гневными комментариями в адрес создателей проекта разразилась и певица Азиза, покинувшая шоу со скандалом. Артистка очень обиделась, что не смогла дойти до финала. По ее мнению, у нее были все шансы стать победителем конкурса. А потом в сердцах и вовсе назвала возможного победителя второго сезона шоу. Ей кажется, что главный приз достанется Змее. У артистки даже есть догадки, кто скрывается под ее маской.