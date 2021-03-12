Цена бензина побила исторический рекорд. Всему виной дорогая нефть

Так дорого бензин не стоил еще никогда Фото: Евгения ГУСЕВА

Так дорого бензин не стоил еще никогда: 12 марта на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена АИ-92 подскочила до 55,75 тысяч рублей за тонну. Предыдущий рекорд - 55,43 тысячи рублей за тонну - держался с мая 2018 года.

- С начала года оптовые цены на АИ-92 выросли на 10%. Ключевая причина повышения - рост цен на нефть на мировом рынке. Цена нефти Brent за период с 4 января по 5 марта прибавила аж 18 долларов за баррель, или 36%, - говорит Иван Хомутов, генеральный директор исследовательской группы «Петромаркет». - Следует отметить, что рост цен на нефть на мировом рынке не был полностью переложен в цены на оптовом рынке бензина. Одна из основных причин - наличие демпфирующего механизма, который предполагает выплаты из федерального бюджета в адрес нефтеперерабатывающих заводов при высоких ценах на нефть. В обмен на это заводы сдерживают отпускные цены на моторные топлива внутри страны.

Бензин дорожает не только на биржах, но и на заправках. Правда, гораздо медленнее.

- С начала года розничные цены на АИ-92 прибавили всего 2%, - говорит Иван Хомутов.

Возможно, бензин на АЗС тоже подорожал бы на 10%, но рекомендации государства сдерживают повышение розничных цен. По словам Ивана Хомутова, оптовые цены на АИ-92 уже настолько высоки, что и нефтебазы, и АЗС генерируют убытки. При нынешней стоимости на каждом проданном литре 92-го автозаправка теряет в среднем 1 рубль 30 копеек.

- Возможный вариант улучшения экономики нефтебаз и АЗС - корректировка «демпфера», - считает Иван Хомутов. - Если увеличить его размер, у нефтеперерабатывающих заводов появится стимул снизить оптовые цены на бензин.