Минэнерго назвало причины роста цен на бензин в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рост цены на бензин и дизельное топливо на российской автозаправках в начале марта 2021 года связан с общим изменением индекса потребительских цен и увеличением оптовых цен из-за сезонного роста спроса. Об этом в пятницу, 12 марта, говорится в сообщении российского Министерства энергетики.

- Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице объясняется общим изменением индекса потребительских цен с начала текущего года, а также колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива и частично возросшим на фоне заморозков спросом, - объяснили представитель ведомства, которых цитирует агентство ТАСС.

Отмечается, что российское Минэнерго проводит регулярный мониторинг топливного рынка, в том числе в части сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции. Правительство уже дало рекомендации нефтяникам увеличить загрузку НПЗ для полного удовлетворения спроса.

Напомним, по данным Росстата, средняя цена на бензин Аи-92 в рознице увеличилась до 44,38 рубля, а в целом рост стоимости топлива за первую неделю марта этого года составил 0,3 процента, в то время как общая инфляция – 0,2 процента.