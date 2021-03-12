Минэнерго назвало причины роста цен на бензин в России
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Рост цены на бензин и дизельное топливо на российской автозаправках в начале марта 2021 года связан с общим изменением индекса потребительских цен и увеличением оптовых цен из-за сезонного роста спроса. Об этом в пятницу, 12 марта, говорится в сообщении российского Министерства энергетики.
- Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице объясняется общим изменением индекса потребительских цен с начала текущего года, а также колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива и частично возросшим на фоне заморозков спросом, - объяснили представитель ведомства, которых цитирует агентство ТАСС.
Отмечается, что российское Минэнерго проводит регулярный мониторинг топливного рынка, в том числе в части сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции. Правительство уже дало рекомендации нефтяникам увеличить загрузку НПЗ для полного удовлетворения спроса.
Напомним, по данным Росстата, средняя цена на бензин Аи-92 в рознице увеличилась до 44,38 рубля, а в целом рост стоимости топлива за первую неделю марта этого года составил 0,3 процента, в то время как общая инфляция – 0,2 процента.