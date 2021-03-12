Демограф Владимир Тимаков: коронавирус в среднем отнял у россиян два года жизни

В ближайшие 10 лет с падением рождаемости можно справиться только в том случае, если в среднестатистической российской семье будет не меньше трех детей Фото: Shutterstock

Ожидаемая продолжительность жизни в России в пандемию снизилась на два года. Такое снижение произошло впервые с 2003 года. Об этом, по данным РБК, говорится в мартовской версии правительственного плана по достижению национальных целей на период до 2024 года и плановый период до 2030 года. В Кремле эту информацию комментировать отказались.

- Мы все-таки предпочитаем ориентироваться на официальные данные наших ведомств, поэтому будем ждать их перед тем, как что-то говорить, - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Снижение показателя ожидаемой продолжительности жизни связано с избыточной смертностью. В 2020 году она составила 323,8 тысяч человек по сравнению с 2019 годом.

По предварительным оценкам, ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019-м.

В правительстве полагают, что вернуться к уровню 2019 года удастся только через три года — в 2024 году. В этом году ожидаемая продолжительность жизни составит 71,7 года, в 2022-м — 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года. Такие прогнозы явно вносят коррективы в планы правительства. Ранее власти заявляли, что рассчитывают довести ожидаемую продолжительность жизни россиян в 2024 году до 75,2 года.

- Уже осенью можно было говорить о том, что ожидаемая продолжительность жизни снизится на 2-3 года из-за повышения смертности в связи с коронавирусом. Эта динамика была видна еще в октябре, - пояснил kp.ru демограф Владимир Тимаков.

- А если объяснять на пальцах: что такое ожидаемая продолжительность жизни?

- Это то, с какой вероятностью умирают люди разных возрастов. Младенцы - с такой частотой, сорокалетние — с такой, семидесятилетние — с такой. Берется среднее арифметическое значение. То есть сейчас мы видим, что для людей определенного возраста вероятность умереть выросла, отняв два с лишним года жизни. В то же время, уже в этом году у нас может увеличиться ожидаемая продолжительность жизни, если мы будем успешно бороться с коронавирусом: если научимся эффективнее лечить вирус, реабилитировать переболевших и если у нас будет много привитых. Если этого не произойдет, то последствия коронавируса еще несколько лет будут отражаться на ожидаемой продолжительности жизни.

- Ну а если мыслить глобально: насколько серьезна потеря этих двух лет?

- С точки зрения продолжительности жизни — это восстановимый показатель. Если принять меры, то продолжительность жизни можно восстановить за один год. Куда более серьезная проблема — это сокращение населения России. До начала 2030-х годов у нас будет сокращаться число потенциальных родителей. И только в начале 30-х, когда начнут вступать в детородный возраст «дети материнского капитала» демографическая ситуация может начать улучшаться.

По мнению Владимира Тимакова, в ближайшие 10 лет с падением рождаемости можно справиться только в том случае, если в среднестатистической российской семье будет не меньше трех детей.

Кстати, в правительственном плане по достижению национальных целей демографический прогноз тоже весьма неутешительный. В 2021 году, согласно проекту плана правительства, убыль населения составит 522,1 тысяч человек, в 2022-м — 451,5 тысяч, в 2023-м — 344,6 тысяч, в 2024-м — 270,6 тысяч человек. Суммарно население страны, согласно документу, за 2020–2024 годы уменьшится более чем на 2,2 млн человек. В прошлом прогнозе речь шла о сокращении численности населения на 1,2 миллиона человек.

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