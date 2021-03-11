Год пандемии: Почему вместо нового единства мы получили войну всех против всех

Год назад, 11 марта 2020 года, ВОЗ объявила, что распространение коронавируса на планете достигло масштабов пандемии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Год назад, 11 марта 2020 года, ВОЗ объявила, что распространение коронавируса на планете достигло масштабов пандемии. Тогда ковид был обнаружен у 118 тысяч человек из 114 стран мира. А число умерших не достигало и 5 тысяч.

Многие тогда подумали: «Зачем панику поднимают? От гриппа каждый год людей гораздо больше умирает!»

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ

Прошел год. Никто и не вспоминает, как возмущались «пустыми страхами». Статистика в мире на сегодня: почти 118 миллионов заразившихся (на три порядка выше, чем год назад!), свыше 2,6 миллионов умерших. В России заболело больше 4 миллионов, умерли свыше 90 тысяч.

В США несколько дней назад прошли роковой рубеж: от ковид-19 умерли 541 тысяча человек, больше, чем американцев, погибших за все войны, которые страна вела в XX веке.

Сравнение жертв ковида с жертвами от вооруженных столкновений совершенно не случайно. Ведь пандемия, весть о которой так вяло воспринималась вначале, была ни чем иным, как объявлением войны всему человечеству. На нас на всех напал неведомый убийственный вирус-враг, цель которого - уничтожение людей.

И вот тут началось самое интересное. Казалось бы, даже у зверей при всеобщей опасности уничтожения в жестокую засуху существует «водное перемирие». У людей «ковидного примирения», увы, не случилось.

Не потому что Россия - хорошая, а все другие, особенно западные страны - не столь хороши, но просто вспомним: кто вскоре после начала пандемии предлагал объединить усилия для поиска противоядия от новой напасти, кто говорил, что политические и идеологические разногласия - ничто, когда речь идет о жизни людей? Просто признаем очевидное. Именно Россия призывала к созданию широкой аниковидной «коалиции». Каков был ответ? Американцы первыми начали перекупать авиаборты с защитными масками из Китая для стран Европы. Потом - известная интермедия с высмеиванием российской вакцины, зарегистрированной раньше, чем западные. Сейчас - просто пропагандистско-войсковая операция в США и ЕС по дискредитации позитивной репутации «Спутника V».

Одним словом, не сложилась коалиция. Каждый решил спасать сам себя. Боевые действия велись сугубо сепаратно. Что у кого получилось?

ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА

Гегемон и оплот, Соединенные Штаты Америки, стал главной жертвой новой неведомой и невидимой глобальной войны. Они первые решили воевать с ковидной заразой в одиночку, и результат ошеломляет. Мировой лидер сохранил лидерство, хотя, наверняка, очень пожалел об этом. Почти 30 миллионов заразившихся, умерло немногим меньше, чем во время страшной пандемии «испанки» в начале прошлого века, которая забрала жизни 675 тысяч американцев. Увы, этот страшный рубеж, скорее всего, будет скоро перекрыт.

Евросоюз не долго держал единую линию обороны. Как и всякое объединение неравных, там очень скоро проявили себя «гранды», решившие, как американцы, сначала заняться собой, а потом уж уделить внимание европейской «галерке». Но даже широкий доступ к западным вакцинам этих «грандов» не спас - вторая волна ковид-19 там плавно переходит в третью. Слово «локдаун» для евросоюзовцев стало считалкой: сегодня ты, а завтра я… Вот просто вдуматься: люди массово выходят на улицу (незаконно манифестируют) за право… выходить на улицу!

«Бунт на корабле» в ЕС был совершенно ожидаем. После провала всех обещанных графиков поставки «правильных» вакцин, которые в первую очередь получали «более равные», и на фоне зашкаливающих показателей новых заражений несколько стран Центральной Европы решили пользоваться «вражеской», то есть российской, вакциной. И, несмотря на шквал русофобской истерии «Как можно хвататься за вражеский спасательный круг!» сделали выбор в пользу сохранения жизней своих граждан.

Этот «раскол» Евросоюза, конечно же, повесят на Россию. В которой, кстати, сами знаете, даже при ковиде жить можно. Есть известные цифры, которые способны убедить тех, кто может видеть.

Но есть и те, кто лишен зрения, даже если речь идет о самосохранении. Нынешние Украина и Литва - пример несгибаемых бойцов идеологического фронта, способных противостоять российской угрозе до последнего не зараженного ковидом украинца и литовца. Беда в том, что действенно противостоять пандемии самостоятельно они не могут - нет соответствующего внутреннего потенциала, профукали его. А западные боссы пока свои проблемы не решат, на них внимания обращать не будут. Что им остается? Стать идейными «заградотрядами» на пути решивших сотрудничать с Россией европейских диссидентов.

СВОЯ ВЫГОДА

Аналогия пандемии с мировой войной вызывает еще одну ассоциацию. Во Второй мировой наши союзники до последнего тянули с открытием второго фронта, потому что, как они надеялись, советские и немецкие войска перемалывали друг друга и теряли свою силу. Почему сейчас затяжка с признанием нашей вакцины на Западе? Еще в январе в сербской газете «Печат» объяснили это. Западные конкуренты России искажали информацию о «Спутнике-V», чтобы получить преимущество на рынке. Эксперты оценивают емкость рынка антиковидных вакцин в 10 и больше миллиардов долларов в год. Выгода и корысть - главные мотивы любых действий Запада.

Поэтому справедлив упрек, который сербские журналисты высказали в связи с попытками дискредитировать российскую вакцину - тысячи и тысячи жизней можно было спасти, если бы вместо того, чтобы несколько месяцев игнорировать и высмеивать ее, западные страны проявили готовность к сотрудничеству.

Но сомневаться и высмеивать «вражескую» вакцину, это просто не от большого ума и от большой корысти, но ведь ее еще и объявляли «биологическим оружием». А это, продолжая военные аналогии, уж точно тянет на попустительство врагу-короновиросу. Он, между тем, чувствует себя вполне уверенно и ветвится новыми вредоносными штаммами.

Как обстоят дела сегодня? Обстановка на «фронте» борьбы с ковид-19 неравномерная и тяжелая. Более 90 процентов стран, применяющих сейчас вакцины, это богатые государства, отметил недавно гендиректор ВОЗ. Три четверти из сделанных прививок приходятся на жителей всего 10 стран. В то же время почти в 130 государствах, в которых проживает 2,5 миллиарда человек, до сих пор не сделано ни одной прививки. Пока пандемия не будет побеждена повсеместно, предупредил глава ВОЗ, она не будет побеждена нигде.

Правда, есть, хоть и небольшая, надежда: тяжесть сложившейся ситуации все же заставит наших западных партнеров понять, что главный враг для них в нынешних условиях не Россия, а пандемия, и в борьбе с ней мы не соперники, а союзники.

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