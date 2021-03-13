В Москве вырос спрос на элитное жилье: в моде у богатых - околокремлевские новостройки

Кризиса на рынке столичной элитной недвижимости больше нет, разбирают, как в лучшие годы — говорят эксперты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За январь в центре Москвы продано 86 квартир и апартаментов стоимостью больше 1 миллиона долларов. Кризиса на рынке столичной элитной недвижимости больше нет, разбирают, как в лучшие годы — говорят эксперты.

По данным исследования международного агентства недвижимости Savills, спрос на элитное жилье вернулся к доковидным временам. Сделок с ним в этом январе было на 8% больше, чем в прошлом, средняя цена покупки увеличилась на 22%, а средняя площадь купленного — на 11%.

Больше стало тех, кто интересуется совсем дорогими, даже по элитным меркам, хоромами. Среди покупателей столичного жилья в сегменте «миллион долларов +», что на конец января означало от 76 млн рублей, 45% выбрали квартирки по цене от 700 тысяч до миллиона рублей за один квадратный метр (в 2020 году - 25%, в 2019 году — 34%). В некоторых регионах России столько стоит целый дом в деревне — правда, даже далеко не «комфорт-класса», но с работающей печкой и считающийся пригодным для проживания.

- Жилья подобного уровня — стоимостью от миллиона долларов — в Москве обычно продается не более тысячи, а скорее 800-900 квартир и апартаментов в год. Поэтому 86 продаж за месяц — это отличный показатель, на уровне лучших лет, когда рынок был на подъеме, - прокомментировал kp.ru элитную статистику член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев.

По словам эксперта, рынок дорогого жилья резко пошел на подъем во второй половине прошлого года — вместе со всем рынком столичной недвижимости, подогретым подешевевшей ипотекой, снижением ставок по депозитам и закрытыми границами. В сравнении с былыми годами, однако, есть новые тенденции: нынешняя состоятельная публика все чаще не желает жить в дореволюционных особняках, а хочет жилье в современных новостройках - даже в центре, на Остоженке или Воздвиженке (защитникам старой московской архитектуры приготовиться).

Интерьеры с колоннами и золотые унитазы тоже ушли в прошлое

- Клиенты с такими вкусами еще встречаются, но за последние два-три года их число как-то очень резко уменьшилось, - говорит Вихлянцев. - В основном требования приближаются к европейским — качество отделки и коммуникаций (по этой части со старыми московскими домами как раз есть проблемы), хорошая управляющая компания. Удобный подземный паркинг — иначе где вы сейчас в центре машины поставите. В целом на элитные новостройки цены растут существенно быстрее, чем на старые дома даже в самых престижных местах.

Как следует из данных Savills, среднестатистический портрет купленной в январе элитной квартиры выглядит так. Средняя стоимость — 110 млн рублей ($1,4 млн). Площадь — 125-150 кв.м. Квартирами больше 300 квадратов заинтересовались лишь 2% богатых покупателей. И это тоже веяние времени, которое отмечают риелторы: элитные покупатели стали расчетливее и площади размером с дворец почти не покупают ни в самой столице, ни за городом. Расположение — только ЦАО, тут без вариантов. Самой лакомой остается «золотая миля» - район между Остоженкой и Пречистенской набережной.

ЧУЖОЙ КАРМАН: КАКИЕ ЭЛИТНЫЕ КВАРТИРЫ ПОКУПАЮТ В СТОЛИЦЕ

(сделки от 1 млн долларов, январь 2021 г., цена за кв. м.)

1 млн руб./кв. м. и более - 9% (6% в январе 2020 г.)

700 тыс.-1 млн руб./кв. м. - 45% (25% в 2020 г.)

600-700 тыс. руб./кв. м. - 29% (30% в 2020 г.)

500-600 тыс. руб./кв. м. - 11% (21% в 2020 г.)

400-500 тыс. руб./кв. м. - 5% (14% в 2020 г.)

до 400 тыс. руб./кв. м. - 2% (4% в 2020 г.)

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